Ardooie nieuwjaart op paaszondag

Op paaszondag 17 april komt er in Ardooie een uitgestelde Nieuwjaarsreceptie voor de gehele bevolking. Het college van Burgemeester en Schepenen besliste zopas deze receptie te organiseren omdat de traditionele drink van begin januari niet kon doorgaan.

De receptie voor de bevolking is elk jaar de gelegenheid bij uitstek om elkaar in nieuwjaarmodus te ontmoeten en de gelegenheid voor de burgemeester om zijn plannen voor het komende jaar bekend te maken. Maar net als in 2021 zat Ardooie diep in de coronacijfers en derhalve ging het feest in januari niet door.

Vorig jaar werd dit door de gemeente gecompenseerd met een consumptie bon van tien euro. Dit jaar zullen we met zijn allen kunnen nieuwjaar vieren op paaszondag op de parking van het Hofland. Het wordt een Bevrijdingsfeest om samen uit de coronaperiode te stappen, in de hoop dat alle remmen kunnen losgelaten worden.