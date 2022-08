Architectuurvereniging Archipel heeft moeite met zwembadstudies Stad Oostende: “De bovenstructuur is nooit onderzocht”

In het debat over de beslissing tot sloop van het zwembad laat ook architectuurvereniging Archipel een stem horen.

De vereniging, opgericht in 1979 en begin jaren 90 ook betrokken bij het protest tegen de plannen om het Kursaal te slopen, benadrukt dat ze geen actiegroep is.

Voorzitter Joost Vanhove: “Het zwembad is wel degelijk waardevol. Er zijn voorbeelden van dergelijke brutalistische gebouwen die wel een nieuwe bestemming krijgen. In door ons berekende voorstellen worden alle bijgebouwen gesloopt en wordt enkel de schil behouden. Die omvormen tot een gesloten stadshal zou 3,3 miljoen euro kosten.”

Offer

Bij Archipel hebben ze het vooral moeilijk met de studies van de stad.

“Die zijn opgemaakt naar een hergebruik als zwembad. Daarin is er sprake van een slechte toestand van de kuip, maar de bovenstructuur is nooit onderzocht. ‘Omdat er geen ladder aanwezig was’, zo staat te lezen in het rapport. Dat uitgerekend die studies bij de motivatie voor sloopvergunning worden gevoegd, is vreemd. Wij vinden dat moet onderzocht worden wat het behoud zou betekenen. Bovendien is er ook een negatief advies van Monumentenzorg voor de sloop. En men schermt met het argument dat de erfpacht verlopen is. Er zal sowieso een nieuwe overeenkomst moeten gemaakt worden met het Vlaams Gewest, zelfs al komt er een grasveld. Het ontbreken van een erfpacht is toch geen argument om te slopen. We vinden ook dat eerst duidelijk moet zijn wat er komt van aanleg, vooraleer men sloopt. We denken dat het zwembad wordt opgeofferd voor het Thermae Palace Hotel en de Gaanderijen.”

(EFO)