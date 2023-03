Architecturaal hoogstandje van wereldniveau maakt Albertplein opnieuw de place m’as-tu vu van weleer

Op het Albertplein in Knokke-Heist zijn de bovengrondse werken gestart. Hierbij wordt een glazen paviljoen gerealiseerd dat een nieuwe blikvanger wordt, een architecturaal hoogstandje van wereldniveau waarbij de draagstructuur in een ingenieus systeem van staven en knoopverbindingen zit. De vloerbedekking op het plein wordt dan weer speciaal dankzij de inzameling van oude munten bij omwonenden.

Nu de ondergrondse werken onder het Albertplein zijn afgerond, starten ontwikkelaars Goethals Promotor en PSR, deel van Jan De Nul Group, met de bovengrondse werken. De nieuwe blikvanger centraal op het plein wordt een glazen paviljoen, opgebouwd uit 2.211 driehoekige glasraampjes, met binnenin ruimte voor horeca. Het glazen paviljoen is een technisch hoogstandje, waarbij er binnenin de koepel geen dragende structuren zijn. Een ingenieus systeem van staven en knoopverbindingen zorgt voor de nodige stabiliteit: een isonode structuur uitgevonden door Philippe Samyn op MIT in 1971.

Wereldprimeur

De koepel zal van boven naar beneden worden opgebouwd. Om dit mogelijk te maken, hangt de hele constructie tijdens de bouw vast aan een bouwkraan. De innovatieve constructie is een wereldprimeur op architecturaal vlak. De ontwerper van dit paviljoen is Philippe Samyn en Partners, het ingenieurs- en architectenbureau dat onder meer ook de nieuwe hoofdzetel van de Europese Raad in Brussel ontwierp.

Julie De Pauw, development manager bij PSR: “De bouw van deze koepel doet denken aan het klassieke meccano-speelgoed, maar dan op topniveau. De vorm is eenvoudig, maar de structuur is complex. Elk element van de koepel is uniek en past perfect in de puzzel. Het afgewerkte geheel zal niet verraden welke technische hoogstandjes erin verborgen zitten.”

Omwonenden geven mee kleur aan het plein

In 2022 zamelden ontwikkelaars Goethals Promotor en PSR, samen met het gemeentebestuur, oude munten in bij de inwoners van Knokke-Heist. In totaal werden maar liefst 11.000 munten opgehaald. Deze oude munten worden samen met replicamunten in zwarte betontegels verwerkt.

Afgewisseld met witte tegels, zullen ze een dambordpatroon vormen op het plein. Wie munten doneerde, kan dus op zoek gaan naar zijn of haar eigen inbreng. Zo bouwen ook de omwonenden een beetje mee aan de nieuwe blikvanger van de badplaats. Rondom het plein is er ruimte voor zitbanken. In de glazen koepel komt een horeca-uitbater. Het Albertplein wordt opnieuw de ‘place m’as-tu vu’ van weleer: een bruisende plek in Knokke-Heist, waar het aangenaam vertoeven is en waar flaneren en terrasjes centraal staan.

De herinrichting van het Albertplein is niet alleen visueel. Ook nutsvoorzieningen, zoals riolering en leidingen, werden volledig vernieuwd.