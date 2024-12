Architecten wandelen van Gent naar Oostende en zamelen zo 4.395 euro in voor kinderen met verstandelijke beperking

Een bijzondere wandeling van Gent naar Oostende leverde een mooi bedrag op voor vzw De Lovie in Poperinge.

De ‘Walk For Charity’ was een initiatief van architectenbureau A1AR. “We stapten met 67 mensen van ons kantoor in Gent naar ons kantoor in Oostende. We trotseerden regen, wind en storm tijdens onze tocht”, zo duidt initiatiefnemer Jozef Hessel.

“Exact 67 mensen wandelden een etappe mee. Twaalf hebben de volledige tocht van 67 km te voet afgelegd.”

De tocht bracht 4.395 euro op voor De Lovie. Deze organisatie ondersteunt kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking. Ook mensen met bijkomende noden zoals een autismespectrumstoornis, psychische kwetsbaarheid of een andere problematiek kunnen terecht op meer dan 30 plaatsen in de Westhoek.

(EF)