Archief weekblad ‘De Meenenaar’ weer open

De voormalige katholieke krant De Meenenaar, die verscheen tussen 1878 en 1940, is opnieuw van onder het stof gehaald. De heemkring en de Menense bibliotheek zorgden ervoor dat de krantenartikels van weleer opnieuw ingekeken kunnen worden.

Op zaterdag 6 juli 1878 verscheen het eerste nummer van De Meenenaar. De krant een weekblad van vier bladzijden verscheen elke week tot 22 december 1939, met een onderbreking tijdens de Eerste Wereldoorlog (van 2 oktober 1914 tot 2 april 1920).

Het weekblad werd opgestart in de drukkerij van Ferdinand Vanhee-Dhaleweyn op de Grote Markt. Vanaf 1880 drukte zoon Eugène Vanhee-Vandaele het weekblad tot mei 1913, waarna de drukkerij overgenomen werd door Jules Deleu-Loncke die het weekblad voortzette tot eind 1939.

Dankzij drukker Jozef Deleu, die de collectie van zijn vader Jules met zorg bewaard heeft, kon de Heemkring Menen deze collectie in 1993 op microfilm zetten. In 2014 werden deze microfilms gedigitaliseerd zodat De Meenenaar toegankelijk werd voor iedereen op internet, via de website van de stad Menen. De toenmalige software wordt echter niet meer ondersteund zodat de krant al een tijdje niet meer op internet kan geraadpleegd en doorzocht worden.

Katholieke bril

In de artikels van De Meenenaar is te lezen wat er allemaal gebeurde in Menen – en ook in de regio – tussen 1878 en 1940 vanuit een katholieke bril gezien: de politieke strijd tussen katholieken en liberalen en later de socialisten, maar ook dagelijkse zaken zoals kermissen, openbare werken (gebouwen, straten…), de onderwijssituatie, misdaden en nog veel meer.

“Als schepen van erfgoed en bibliotheek vind ik het zeer belangrijk om deze bewogen eeuwwisseling met twee wereldoorlogen publiek te maken”, zegt schepen Griet Vanryckegem.

Digitale oplossing

De Heemkring dokterde, in samenwerking met de stad en de bibliotheek, een praktische oplossing uit om het krantenarchief opnieuw toegankelijk te maken. Voortaan kun je terecht in de bibliotheek Menen om ‘De Meenenaar’ op de computer in te kijken. De memory stick is tijdens de openingsuren te verkrijgen aan de balie. Printen kan via de bibliotheekprinter.