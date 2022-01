Archeologische vondsten zorgen voor nieuwe vertraging bij ontwikkeling Riva-site in Dentergem

Na jaren van politieke discussie zijn de werken aan de Riva-site in Dentergem, waar een verbindingsweg, een kmo-zone en een woonzone komen, afgelopen week eindelijk gestart. Weliswaar maar voor even, want archeologisch vooronderzoek bracht op de site sporen van een Romeinse nederzetting en een begraafplaats aan het licht. Een waardevolle vondst, die er evenwel voor zorgt dat de werken opnieuw zes maanden vertraging zullen oplopen.

“Nu de hele administratieve procedure achter de rug was, waren de werken gestart met de eerste fase: het archeologisch onderzoek. Dat wees echter uit dat er langs het tracé sporen gevonden zijn uit de Romeinse tijd en uit de metaaltijd”, vertelt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Met als resultaat dat het onderzoek nog een zestal maanden verdergezet zal worden. De wegeniswerken zullen dus pas kunnen aanvatten op 1 juli in plaats van op 1 februari. Een half jaar vertraging dus. Het is dan ook leuk nieuws, maar met een beetje een jammerlijke keerzijde.”

Romeine nederzetting

Concreet zou het gaan om een grote archeologische site waar ooit zowel een Romeinse nederzetting, als een begraafveld was. “Een vrij zeldzame combinatie”, geeft Stefanie De Raymaeker van Studiebureau Archeologie, die het vooronderzoek uitvoerde, aan. “Het gebeurt namelijk niet vaak dat we zowel een nederzetting, als een grafveld op één terrein hebben.”

Volgens Studiebureau Archeologie zou het om een waardevolle ontdekking gaan. © Studiobureau Archeologie

Stefanie De Raymaeker spreekt dan ook van een waardevolle ontdekking. “In de streek zijn veel oude dorpskernen, maar qua archeologie is er weinig bekend. Dit onderzoek zal ons alleszins veel meer vertellen over de geschiedenis van het dorp”, stelt ze. “Zeker is het nog niet, maar de kans is zeer reëel dat daar tijdens de Romeinse periode ooit een grote nederzettingskern is geweest. Dat zou ook impliceren dat Dentergem vanaf die periode altijd bewoond is geweest. Dat verandert het beeld van de gemeente”, stelt ze.

Opgravingen

Nu het vooronderzoek afgerond is, zal er de komende maanden grondiger gezocht worden. “De archeologische site is immers te waardevol om verloren te laten gaan. Daarom zullen we eerst opgravingen uitvoeren”, aldus nog Stefanie De Raymaeker. Daardoor lopen de werken nu wel vertraging op. Al zal die volgens De Raymaeker wel meevallen. “We hebben een fasering ingebouwd waarbij de zone waar de wegenis moet komen prioritair behandeld wordt. Zo kunnen de wegeniswerken van start gaan eens de onderzoeken in die zone klaar zijn. Op die manier wordt de timing toch een beetje gered.” Burgemeester Degroote gelooft alvast dat de verbindingsweg ondanks de vertraging nog dit jaar klaar zal zijn. (TM)