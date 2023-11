Archeologische vondsten geven nieuwe inzichten over vroege duinbewoners

De afgelopen jaren zijn bij verschillende opgravingen in De Haan heel wat unieke archeologische vondsten aan het licht gekomen. De eigenaars schonken deze vondsten, waaronder een zeldzame zilveren munt uit de tijd van Lodewijk de Vrome, nu aan het gemeentebestuur, dat ze later graag publiek tentoon wil stellen. “Dit geeft ons interessante nieuwe inzichten in de geschiedenis van onze gemeente”, zegt burgemeester Vandaele.

De afgelopen jaren voerde het onafhankelijk archeologisch studiebureau BAAC Vlaanderen verschillende archeologische projecten uit in De Haan, onder meer in de Driftweg/Marcel Meyerslaan, de Grotestraat, de Joseph Knuddestraat, de Wenduinesteenweg en in de Kardinaal Mercierlaan. Vooral op deze laatste site, in de Kardinaal Mercierlaan, werden bij de bouw van een nieuwbouwcomplex belangrijke sporen teruggevonden. Zo botsten de onderzoekers er op de resten van twee volmiddeleeuwse erven uit de twaalfde eeuw en vier waterkuilen daterend uit de late middeleeuwen.

Tijdens de opgravingswerken werden voornamelijk aardewerk, bot en glas gevonden maar er kwam ook een denarius, een zilveren munt uit de tijd van Lodewijk de Vrome, naar boven. Die vondst is erg zeldzaam: het is pas de derde keer dat bij ons zo’n munt werd teruggevonden. “Omdat er tot nu toe maar weinig kennis is over rurale nederzettingen in de duinen tijdens de volle middeleeuwen, zijn deze opgravingen archeologisch zeer interessant. Ze tonen onder meer aan dat de duinen toen niet alleen reeds bewoond, maar ook beakkerd werden”, zegt archeoloog Robrecht Vanoverbeke van BAAC. Er werd ook een zeldzaam walvisbot teruggevonden, wat volgens Vanoverbeke wijst op een handel in walvisvlees voor consumptie.

Archeologische vondsten worden bij het BAAC doorgaans slechts tijdelijk bewaard. “Na afronding van zo’n onderzoek is het de bedoeling dat ze elders een definitieve herbestemming krijgen. Eén van de eigenaars van de sites in De Haan – Paul Breels van POC Real Estate – nam daarom het initiatief om de vondsten over te dragen aan de gemeente”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele, die ze vandaag officieel in ontvangst mocht nemen. “We zijn zeer blij met deze waardevolle schenking, die ons nieuwe inzichten geeft in de geschiedenis van onze gemeente. We zullen alle voorwerpen zorgvuldig bewaren en onderzoeken ook de mogelijkheid om sommige stukken publiek tentoon te stellen in het de gaanderijen van het vernieuwde gemeentehuis”, klinkt het.