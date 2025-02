Archeologen ontdekken twee Duitse WO I-schuilplaatsen

Bij de werken in de Frezenbergstraat in Zonnebeke legden archeologen twee Duitse schuilplaatsen bloot. Eerder werden er al stoffelijke resten van soldaten aangetroffen. “Het is belangrijk dat we dergelijke archeologische werken doen om nog beter de geschiedenis in onze gemeente te begrijpen.”

In de Frezenbergstraat in Zonnebeke staan grote rioleringswerken op het programma. In dat kader is er momenteel een archeologisch vooronderzoek bezig. Deze week legden de archeologen twee Duitse schuilplaatsen bloot. “De twee schuilplaatsen staan via een korte loopgraaf in verbinding met een loopgraaf die in een zone buiten de onderzoekszone valt”, zegt Jan Decorte, archeoloog bij CO7. “Het hoge grondwaterniveau helpt niet met opgravingswerk, maar toch slaagden de archeologen er in de constructies mooi vrij te leggen.”

“Het is een unieke vondst uit WO I in onze gemeente. Het is belangrijk dat we dergelijke archeologische werken doen om nog beter de geschiedenis in onze gemeente te begrijpen”, reageert schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980).

Eerder werden er al stoffelijk resten van drie gesneuvelde soldaten aan de oppervlakte. In 2006 werden, op enkele honderden meters van de huidige vindplaats, de ondertussen wereldberoemde ‘Zonnebeke Five’ ontdekt. Het is geweten dat er op en rond de Frezenbergstraat tijdens de oorlog heel wat activiteit was.