Arcade krijgt nieuwbouw in het centrum van Gistel

In de Callaertswalledreef in Gistel begonnen de werkzaamheden van een gloednieuw gebouw van Arcade. De vzw is in de regio Gistel en Oostende actief in de bijzondere jeugdzorg. De nieuwbouw omvat een onderkomen voor vier nieuwe leefgroepen en een administratief centrum. “De gebouwen in Zevekote zijn niet meer geschikt om in te huizen.”

De vzw Arcade biedt hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezin naar aanleiding van een verontrustende leefsituatie. Daarbij biedt de vzw in Oostende en Gistel een tijdelijk verblijf en begeleiding aan voor in totaal 72 kinderen en jongeren. Daarenboven begeleidt Arcade thuis nog eens vijftig gezinnen. De organisatie is al lang gevestigd in deelgemeente Zevekote en is er lokaal gekend als ‘De Paviljoentjes’. Ondanks de landelijke ligging en de rust die het dorp biedt, trekt Arcade dichter naar het Gistelse stadscentrum. “Er waren verschillende factoren die de doorslag gaven om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie”, zegt Maes. “Er is niet alleen de mindere staat van de huidige gebouwen, Zevekote is – hoe aangenaam het er ook mag zijn – slechts beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij leggen heel wat kilometers af om kinderen ofwel tot bij ons te brengen ofwel tot bij hen thuis. Ook voor ouders is dit niet altijd evident. Gistel is op dat vlak een goede en centrale uitvalsbasis.”

Flinke puzzel

Arcade zocht al sinds 2009 een geschikte locatie. Die vonden ze uiteindelijk in 2016 in de Callaertswalledreef 18. Voorheen lagen hier tennisvelden, die eigendom waren van de kerkfabriek. “Uiteindelijk werden we in het najaar van 2021 trotse eigenaar van het domein. Het is onze ambitie om samen met de buurtbewoners een goede, open en transparante communicatie en samenwerking uit te bouwen”, onderstreept de algemeen directeur. “Nu, bijna één jaar later, gaan de werken officieel van start. Het afgelopen jaar hebben we samen met de verschillende bouwpartners hard gewerkt om het project zo snel mogelijk op te starten. Het is een flinke puzzel om, gelet op de stijgende grondstofprijzen, het project financieel rond te krijgen. Maar het belangrijkste: we moeten onze cliënten en medewerkers voorzien in een aangename leef- en werkomgeving. De gebouwen in Zevekote zijn niet meer geschikt om in te huizen.”

Concreet komt er in de Callaertswalledreef ruimte voor 44 kinderen en jongeren – goed voor vier zogenaamde leefgroepen – en de maximum twintig medewerkers. Het administratief centrum komt vooraan de inrit van de straat te liggen, de leefgroepen krijgen verderop het terrein onderdak. “Bovendien bieden we op onze grond een maximale parkeercapaciteit aan van zo’n 22 plaatsen om eventuele overlast in de straat zelf te vermijden”, aldus nog Maes. “Goed om weten is dat we inzetten op een groene omgeving, kiezen voor groendaken op de gebouwen en heraanplanting van bomen. De speelterreinen van de leefgroepen zijn ook gecentraliseerd tussen de gebouwen achteraan.” Ten laatste tegen de winter van 2024 wil Arcade de nieuwe site betrekken.