Arbeiders ontdekken Duitse bunker bij rioleringswerken in Knokke-Heist

Bij rioleringswerken in het Binnenhof in Knokke-Heist zijn arbeiders op een Duitse manschappenbunker uit WO II gestoten. Die was een onderdeel van het Steunpunt Binnenhof, dat op zijn beurt deel uitmaakte van de Atlantikwall.

Dat is Hitlers 5.000 kilometer lange verdedigingslinie, die een invasie van de geallieerden moest tegenhouden. De ontdekking wordt nu eerst nauwlettend onderzocht. Om in de bunker te kunnen raken, maakte een professionele firma met diamantboren een gat in het dak.

De lege bunker wordt opgemeten door een team archeologen en zal deels afgebroken worden, zodat de riolering op een diepte van 4,35 meter kan gelegd worden. (MM)