Arbeiders graven minstens 20 skeletten op in Snaaskerke

Vlak naast de kerk in het kleine straatje van de Dorpsstraat in Snaaskerke troffen arbeiders twintig skeletten aan. Het eerste archeologisch onderzoek situeert de menselijke resten in de late middeleeuwen.

De dorpskernrenovatie van Snaaskerke ligt eventjes stil. Aan de noordzijde van de Sint-Corneliuskerk en vlak naast het huidige kerkhof troffen arbeiders tijdens grondwerken namelijk menselijke skeletten aan. “Helemaal verwonderlijk is dat niet, maar het maakt de vondst er daarom niet minder interessant op”, zegt Jelle Defrancq van archeologisch bureau Monument Vandekerckhove.

“Kijk, we staan al sinds het begin van de dorpskernrenovatie in nauw overleg met aannemer Verhelst omdat er een zeer reële kans was dat hier iets gevonden ging worden. De arbeiders gingen dus niet met de botte bijl te werk. En dat het vlak naast het huidige kerkhof ligt, toont aan dat de begraafplaats vroeger groter was.” Archeologen voeren de komende tijd verder onderzoek.

Twee niveaus

“Concreet troffen we twee skeletniveaus aan – typerend voor een klein polderdorp –, wat aantoont dat de begraven personen zich in twee periodes situeren. Enerzijds rond de dertiende en veertiende eeuw, anderzijds de periode na 1600. We troffen tot dusver twintig skeletten aan en verwachten er nog meer te vinden.” Naast beenderresten botsten de onderzoekers ook op aardewerk en kistnagels.

“De resten zijn afkomstig van volwassenen, maar ook baby’s die in het eerste levensjaar overleden alsook kinderen van 1 tot 5 jaar. Deze vondsten kunnen interessante inzichten bieden, want de middeleeuwen staan gekend voor hun grote kindersterfte, vooral in de zeventiende eeuw.”

En nu?

De onderzoekers gaan nog één tot twee weken door. Ze graven dieper tot ze op de zogenaamde ‘moederbodem’ botsen, de onaangeroerde bodem. Daarna gaan alle resten naar een depot om gewassen te worden, vervolgens geconserveerd en door een specialist tot in detail beschreven in een rapport. Wie dat wenst, kan het vervolgens raadplegen in de publicatielijst van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Pas als de grondwerken van de archeologen voorbij zijn, kan de dorpskernrenovatie zich hier voortzetten.