Arax werd verbannen naar een hok in de tuin en zoekt nu een warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Zij zoeken een thuis voor Arax (8) een oudere Duitse herder met een handleiding.

Arax kwam een tijdje geleden in het asiel terecht na een inbeslagname. “Hij zat jarenlang helemaal alleen in een hok ergens achteraan een tuin”, vertelt een asielmedewerker. “Daardoor heeft hij het soms moeilijk met dingen die andere honden heel gewoon vinden, zoals rustig in de zetel liggen bijvoorbeeld. Hij blaft ook heel vaak en durft dingen kapot bijten als hij alleen gelaten wordt.”

“Hij maakt graag elke dag een wandelingetje, maar liefst niet te lang. Veel kilometers doen zit er gezien zijn hoge leeftijd en verleden niet in.”

Spelen

Ondanks zijn moeilijke start is Arax volgens de asielmedewerkers wel heel vriendelijk naar mensen toe. “Hij houdt van spelen en is een echte schat als je hem leert kennen. We zoeken een thuis voor hem zonder andere dieren of kinderen met een omheinde tuin.”

“Ondanks het feit dat Arax nog nooit in een huis geleefd heeft, denken we dat hij zich snel zal aanpassen aan een knusse mand en een warme kachel. Hij moet wel toegang tot de tuin hebben. Wie geeft deze senior nog een laatste kans, hij verdient het echt!”