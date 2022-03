Aquamundo Cycling Team trekt naar Mont Ventoux voor goed doel

Zestien wielertoeristen van Aquamundo Cycling Team fietsen in juni van Moorslede naar de legendarische Mont Ventoux. De vriendengroep doet dat ten voordele van Heuvelzicht, de school voor buitengewoon onderwijs in Klerken. Daar loopt Brent, zoon van wielertoerist Pieter Demeyer, school.

Op zaterdagmiddag trekken de vrienden van Aquamundo Cycling Team er telkens op uit. Na de sportieve prestatie wordt er in de cafetaria van het zwembad van Moorslede genoten van een drankje en een gezellige babbel. “Tussen pot en pint ontstond twee jaar geleden al het idee om met onze groep naar de Mont Ventoux te fietsen”, aldus Filiep Leenknegt, een van de wielertoeristen.

De agenda’s werden samen gelegd en zo duidden de sportievelingen aan om van 4 tot 12 juni van Moorslede naar de Mont Ventoux te fietsen. Goed voor zo’n 1.200 kilometers en 11.000 hoogtemeters. “We plannen elke dag een rit van 150 kilometer. De slotrit is onze koninginnenrit, de befaamde beklimming van de Mont Ventoux.”

“Fantastisch begeleid”

Ondertussen zijn de wielertoeristen volop bezig met trainen. Onlangs reden verschillende leden Kuurne-Brussel-Kuurne voor wielertoeristen. “Samen gaan we in juni een grote fietsuitdaging aan. Gelukkig kunnen we ook rekenen op twee mensen in de volgauto.”

De vriendengroep koppelt aan het fietsavontuur een goed doel. Er werd gekozen voor Heuvelzicht, de school in Klerken voor jongeren met een beperking. De 14-jarige Brent Demeyer, zoon van Pieter die deel uitmaakt van de wielertoeristenploeg, volgt er sinds dit schooljaar les. “We hopen met onze uitdaging zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de school waar Brent fantastisch begeleid wordt”, zegt papa Pieter.

Belevingstafel

De fietsers, en zo ook de school, steunen kan door een bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE85 9501 1492 3006. “Ik ben blij dat mijn papa en zijn vrienden dit doen voor de school. Ze zullen dat heel erg goed doen”, vertelt Brent.

De school is de wielertoeristen nu al dankbaar. “Voor een dergelijke school als de onze, waar slechts 132 kinderen les volgen, is het financieel niet altijd gemakkelijk. Dergelijke initiatieven zijn dan ook meer dan welkom. Prachtig wat de wielertoeristen willen doen”, aldus directeur Björn Lefere.

De school weet inmiddels al waar ze het ingezamelde geld graag wil voor gebruiken: “We zouden heel graag een belevingstafel kopen.”