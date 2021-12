Aquaduin stelt hoger verbruik van kraanwater vast in grote delen van Westhoek

Met de wisselvallige zomer met nogal wat regenzones en gematigde temperaturen en het verbeterde peil van het grondwater zou de logische conclusie zijn dat dit leidt tot een normaal of lager verbruik van kraanwater. Aquaduin stelde vast dat niets minder waar is. In Alveringem, De Panne, delen van Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne werd afgelopen jaar net meer water verbruikt.

“Korte perioden van stabiel zonnig zomerweer, regelmatig afgewisseld met regenzones, bewolkte dagen en gematigde temperaturen, zijn een zegen voor de natuur die er dit jaar merkelijk groener uitzag dan de vorige hete en droge zomers”, redeneert Bart Clarebout van Aquaduin.

“Daarnaast kwam ook het grondwater aan de kust minder onder druk te staan dan de voorbije jaren door de malse buien en het uitblijven van hitte. Toch heeft dit niet de verwachte impact gehad op het kraanwaterverbruik. Integendeel! Aquaduin noteerde in 2021 een vrij sterke stijging van het verbruik van kraanwater van zo’n 220 000 m³. Het hogere verbruik dit jaar kunnen we hoogstwaarschijnlijk niet toeschrijven aan het bevloeien van uitgedroogde gazons, dus moeten we de verklaring elders zoeken.”

“Om te beginnen kunnen we een deel van de toename van het verbruik verklaren door een hogere afname in de categorie van de grootverbruikers, specifiek dan de industrie. Dit kan echter niet de enige verklaring zijn. Werd er misschien meer dan andere jaren aan telewerk gedaan aan onze kust? Of kozen meer mensen ervoor om ondanks het wisselvallige weer de vakantie door te brengen in eigen land door de sluimerende coronapandemie?”

Dagtoeristen

Westtoer meldt voor alle kustgemeenten samen tijdens de voorbije zomer bijna 4 miljoen dagtoeristen, een status quo met vorig jaar. Het verblijfstoerisme pakt uit met cijfers die nog indrukwekkender zijn. Tijdens juli en augustus samen werden er ongeveer 12 miljoen overnachtingen geregistreerd aan de Belgische kust, wat nog iets meer is dan tijdens de zomer van 2020 toen we massaal in eigen land bleven. Deze trend nemen we ook waar specifiek aan de westkust, in het ambtsgebied van Aquaduin.

Marc Vanden Bussche, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aquaduin en burgemeester van Koksijde, bevestigt: “Ondanks het bij momenten wat mindere weer tijdens de zomer van 2021 zien we dat een verblijf in onze gemeente in de lift zit. Enerzijds is er het typische klimaat aan zee met meer uren zon dan in het binnenland, ook tijdens de voorbije zomer. Anderzijds was er een ruim aanbod aan sport-, cultuur- en andere evenementen. Bovendien is het aanbod voor fietsers en wandelaars in onze streek enorm. Misschien heeft het prima kraanwater ook een rol gespeeld.”

Aquaduin kan het hogere verbruik opvangen met de eigen productie. Ze steunen op hun unieke en vooruitstrevende systeem van waterhergebruik waarbij ze gezuiverd rioolwater na verdere zuivering door middel van ultrafiltratie en omgekeerde osmose opnieuw laten infiltreren in het duinzand in Koksijde. Op die manier wordt hun grondwatervoorraad constant aangevuld en vermindert de impact op het milieu. Hoe meer water er verbruikt wordt, hoe groter de beschikbaarheid van water om opnieuw te laten infiltreren in de duinen. Daarnaast kan Aquaduin ook meer water aankopen bij de Franse watermaatschappij SIDEN.

(MVQ)