Aqua Mundo Cycling Team verrast school Heuvelzicht met forse cheque

Dat hadden ze nooit durven dromen! Zoveel geld! Bij Heuvelzicht in Klerken wisten ze even met hun emoties geen blijf, toen ze op 2 september een cheque van 11.500 euro ontvingen van het Aqua Mundo Cycling Team. Het resultaat van een gul gesponsorde rit naar de Mont Ventoux.

Aqua Mundo Cycling Team uit Moorslede had een jaar geleden het idee opgevat om met een groep naar de mythische Mont Ventoux te fietsen. “Maar we vonden dat we aan onze fietstocht een goed doel moesten koppelen en dat was snel gevonden”, vertelt Filiep Leenknegt. “Een van onze leden heeft een zoontje dat les volgt in Heuvelzicht.”

Heuvelzicht is een vrije school voor buitengewoon onderwijs type 2 die aan ieder kind en jongere de kans geeft om zich te ontplooien volgens eigen mogelijkheden. “Mijn zoon Brent gaat er naar school”, vult Pieter Demeyer aan. “De hele groep ging meteen akkoord om wat we bijeen konden fietsen aan die school te schenken. We stonden ervan versteld hoe onze actie liep als een trein. Veel mensen boden spontaan aan om te sponsoren, het was fantastisch.”

“We reden 1.200 kilometer, van 4 tot 12 juni, in acht etappes van een 150 kilometer per dag, waarvan we vier dagen regen hadden”, vertelt Filiep. “Alles is heel goed verlopen en we zijn maar wat trots op wat we konden overhandigen aan de directie van Heuvelzicht.”

Die overhandiging gebeurde op 2 september, in de school. “Onze leerlingen hadden via foto’s en filmpjes voor de groep gesupporterd – ze leefden helemaal mee”, vertelt directrice Lieve Deroo.

Geheim

“Om de groep te ontvangen hadden we een receptie met lekkere hapjes en drankjes voorzien die onze leerlingen tijdens het kookatelier hadden voorbereid. Het was een vrolijke groep, maar de som op de cheque hielden ze tot het allerlaatste moment geheim. We zaten in spanning!”

Na een eerste glas trok de groep naar buiten voor een foto en om bekend te maken hoeveel ze bijeen gefietst hadden. “Eindelijk zouden we het weten!”, zegt directeur Björn Lefere. “We konden bijna niet wachten. Toen iedereen klaar was om op de foto te gaan, werd de cheque gedraaid – wat een som! We konden onze ogen niet geloven! Maar liefst 11.500 euro! Wat zullen we daarmee allemaal niet kunnen doen!”

“We stonden daar met open mond”, bevestigt Lieve Deroo. “Veel meer dan amaaai en wauw en oooh kwam er niet uit. We kunnen het Aqua Mundo Cycling Team alleen maar uit het diepst van ons hart bedanken. De centen zullen ten goede komen van alle leerlingen.”

Als dank kreeg het wielerteam een kunstwerk dat de leerlingen in het crea-atelier hadden gemaakt. De groep toonde zich er heel blij mee. En zo werd het een avond met enkel vrolijke gezichten.