Aprilvissenzoektocht in Reninge (en dat is geen grap)

Wandelaars komen in april ruim aan hun trekken in het centrum van Reninge met een paastocht en een aprilvissenzoektocht.

De jeugddienst en dienst Toerisme boksten een paastocht in elkaar voor de kinderen en hun ouders. Onderweg kunnen QR-codes worden gescand en krijgen de kinderen een verhaal te horen waarin de paashaas hen om hulp vraagt. De tocht start aan de kerk in Reninge.

Het Centrum voor Dagverzorging Villa Zilvervogel in Reninge pakt dan weer uit met een aprilvissenzoektocht. Die start aan de serviceflats in de Lostraat. “Wandelen is gezond, maar lachen is dat ook”, zegt Jorgen Sijoen, directeur van woon-zorgcentrum Zilvervogel Reninge. “De hele maand lang kan iedereen, zowel mensen uit de buurt als bezoekers, de tocht wandelen. Op 12 plaatsen komen de wandelaars een aprilvis tegen met daarbij een mopje.”

Beide wandeltochten zijn ideale activiteiten voor tijdens de paasvakantie. De routes volgen het ‘Samen-op-weg-pad’ van Het Havenhuis.

Meer info op de Facebookpagina van de stad Lo-Reninge.