Afgelopen jaar werden er 60 baby’s geboren in Eernegem en 12 gezinnen gingen in op de uitnodiging van de gemeente om een geboorteboom af te halen. Meest gevraagd was de appelboom (16 stuks), zomereik (4) en notelaar (2). De symbolische boom is een wintereik en werd aangeplant door Tuana Nova Duman aan het sportcentrum, in het bijzijn van bondsvoorzitter Jozef Nauwynck, de burgemeester en het schepencollege en gemeenteraadsleden van groot Ichtegem. (GC/foto Coghe)