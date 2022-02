Appelbabbelbak zorgt licht en warmte in donkere dagen

De winterdip is, samen met de bijna twee voorbije coronajaren, vaak nefast voor het mentaal welzijn. Het is ook een periode waarin de eenzaamheid piekt. Vrouwennetwerk Ferm wilde dat doorbreken met een Appelbabbelbak. Het is een warm feest geworden van samen babbelen en geven, voor een beetje meer geluk in donkere dagen.

Ferm had 6 februari uitgekozen als datum om een appelbabbelbak te organiseren, en die oproep was bij Ferm Ruddervoorde niet in dovemansoren gevallen.

“Wie houdt niet van een gezellige babbel, een luisterend oor en ook nog een lekker stukje gebak? We willen mensen iets geven om naar uit te kijken. Het is ook een kans om voor iemand anders iets te doen. Met de Appelbabbelbak vragen we aandacht voor de meest eenzamen onder ons. Die zijn er vandaag meer dan ooit”, zegt Karin Sabbe, voorzitster van Ferm Ruddervoorde.

Weer spelbreker

De warme babbel begon reeds met de eerste voorbereidingen, de digitale vergaderingen en het zelf bakken van de appeltaarten om op 6 februari aan de Ferm-leden met hun gezin te kunnen aanbieden op het speelplein op het domein Ridefort. “We hadden aan onze appelbabbelbak ook een soort culinaire wandeling gekoppeld, om eens goed bij te babbelen”, zegt Sabbe. “Die zou maar drie kilometer lang zijn, maar door de bijzonder barre weersomstandigheden hebben we op het laatste nippertje besloten om alles te laten doorgaan in het gemeenschapshuis. Maar er werd zeker niet minder gebabbeld, hoor, met een glaasje bubbels en het appelgebak.”

Ferm hoopt dat de Appelbabbelbak een jaarlijkse traditie wordt in Ruddervoorde. Een vast ritueel in februari, waarbij samen zorgen voor elkaar hoog in het vaandel staat.

Wie op zoek is naar inspiratie voor lekkere recepten met appels in de hoofdrol, kan bij Ferm terecht. (GST)

Alle info over de activiteiten van Ferm vind je op https://www.samenferm.be/netwerk/appelbabbel