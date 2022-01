Appartementsgebouw in Harelbeke opnieuw geëvacueerd door scheuren in de muur: “Ik dacht aan ontploffing”

In de Kortrijksestraat moest een appartementsgebouw worden geëvacueerd nadat de bewoners er scheuren in de muur ontdekten. Het was reeds de tweede keer in twee weken tijd dat de hulpdiensten moesten tussenkomen. Voor de bewoners is de maat dan ook meer dan vol.

Het was Saïd, een van de bewoners van het gebouw dat toebehoort aan maatschappij De Poort, die de alarmcentrale verwittigde. “Nadat we in de nacht van 5 op 6 januari verzekerd werden dat er geen gevaar was, mochten we na een lange tijd buiten opnieuw naar onze appartementen”, klinkt het. “Toch is het vanaf dat moment altijd blijven rommelen. Je hoorde gewoon hoe de muren kraakten en dat er veel spanning op het gebouw stond. Vandaag hoorde ik enkele knallen, waardoor ik eerst dacht dat er een ontploffing was. Toen ik naar beneden wilde gaan kijken, zag ik hoe er nieuwe barsten in de traphal waren verschenen. Op die manier leven we hier in permanente angst. We hebben steeds schrik dat de boel zal inzakken terwijl we liggen te slapen. Hier moet een oplossing voor komen.”

Geen direct instortingsgevaar

De brandweer werd massaal ter plaatse geroepen en besloot meteen over te gaan tot evacuatie van het gebouw. “12 à 13 mensen werden mee naar buiten begeleid”, klonk het bij de officier ter plaatse. “We deden al een controleronde door het gebouw en we denken dat er geen direct instortingsgevaar is. Toch zullen we de komst van een architect en een stabilisatie expert moeten afwachten. Zij zullen het gebouw onderzoeken, waarop verdere stappen zullen kunnen worden genomen.”