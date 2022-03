Appartementen vervangen landhuis villa Welvaert in Langemark

De afbraak van het “Het landhuis” van villa Welvaert nabij het Vijverpark in Langemark is donderdag gestart. “Tegen vanavond is de klus geklaard”, zegt de werfleider.

Het huis moet wijken voor twee gebouwen met 31 appartementen bouwen, 44 autostaanplaatsen, 4 garageboxen en een fietsenstalling. Na de afbraak van het postgebouw, aan de overzijde, en de bouw van een appartement krijgt het Vijverpark een ander uitzicht.

Het kasteeldomein had oorspronkelijk een oppervlakte van meer dan 5 hectare. Het werd in 1873 doormidden gesneden voor de aanleg van een spoorlijn. Midden in het voormalige domein werd een station gebouwd. Er werd een gedeelte verkaveld en een nieuwe kleinere vijver aangelegd.

In 1951 kwam datgene wat nog restte van het domein in bezit van de gemeente Langemark. Zo ontstond het Vijverpark van iets meer dan 1 hectare. (pco)