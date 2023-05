App ‘Een laatste groet’ voor Duitse militaire begraafplaats

De gemeente Hooglede heeft de gratis app ‘Een laatste groet’ voorgesteld. Door middel van augmented reality wordt een bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats nog interessanter.

Aan de hand van de app maak je kennis met Ida, een Duitse verpleegster die vertelt over de Eerste Wereldoorlog en over vier oorlogsslachtoffers die er begraven liggen.

Bij augmented reality wordt een fictief laagje over de echte realiteit geplaatst; de populairste toepassing ervan is de game Pokémon Go.

“Je beleeft die oorlog vanuit het standpunt van Ida en je ziet de ellende die ze meemaakt. En hoewel Ida een fictief personage is, zijn haar belevenissen wel historisch onderbouwd. Verpleegsters waren vaak de laatsten die gewonde of zieke soldaten moed inspraken voor ze stierven”, zegt schepen voor Toerisme en Erfgoed Frederik Sap (Allen 8830). “Door gebruik te maken van de technologie van nu, kunnen we ons nog beter inleven in de situatie van toen. Bovendien zal het ook de jongeren extra aanspreken – ons doel is nu eenmaal erfgoed toegankelijk maken voor iedereen.”

De app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store. Via het scannen van QR-codes ontdek je het relaas van Ida volledig. Op die manier krijg je ook het verhaal te horen van de Duitser Oskar Tietgens, die in 1928 Olympisch roeikampioen werd.