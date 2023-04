App brengt street art in Roeselare in kaart

Dankzij de app Street Art Cities kan je voortaan een wandeling langs een 60-tal streetartkunstwerken in de stad uitstippelen. “Streetart fleurt het stadsbeeld op en de voorbije jaren kwamen er enkele heel mooie kunstwerken bij. Dankzij de app creëren we een soort openluchtmuseum in onze stad”, aldus schepen van Toerisme Matthijs Samyn (CD&V).

Roeselare gaat een samenwerking aan met Street Art Cities, het grootste streetartplatform waarop tal van werken van overal ter wereld te zien zijn. “Met onze stad proberen we al sinds 2014 een pioniersrol te spelen in streetart. Streetart fleurt het stadsbeeld op.”

Het kleurrijke portret van David Walker op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt werd in 2019 door de Radio 2-luisteraars uitgeroepen tot strafste street art van Vlaanderen. “Maar er is meer. Zo kwamen er in het kader van het Rodenbachjaar heel wat mooie kunstwerken bij.”

Openluchtmuseum

Bij de dienst toerisme van de stad merkt men dat de flyer met de streetartwandeling een van de meest gevraagde aan het onthaal is. “Het partnerschap met Street Art Cities is dus een logische stap. Het geeft ons extra tools om de stad als openluchtmuseum in de kijker te zetten”, aldus schepen van Toerisme Matthijs Samyn (CD&V). De gratis Street Art Cities-app moet een handig instrument worden voor dagtoeristen die een leuke wandeling door Roeselare en langs mooie street art willen uitstippelen.

Hunter

Nu al zijn er 60 streetartplekken in Roeselare opgenomen in de app. Daar komen er straks nog bij. Roeselarenaar Nik Brouckaert werd aangesteld als lokale hunter. Nik gaat op zoek naar nieuwe streetart in de stad.

“Ik raakte erdoor gefascineerd toen ik van een eigen gevel iets moois maakte”, aldus de streetarthunter. Nik mag binnenkort twee nieuwe stadsprojecten opnemen in de app. “Zo krijgt het gedicht van de Junior Stadsdichter binnenkort opnieuw een plaatsje op een nog te bepalen locatie en plannen we ook nieuwe koppen op de muur van het museum KOERS”, aldus schepen Samyn.