Apotheose van eeuwfeestjaar: Jelle Cleymans en Geena Lisa op kerstconcert harmonie

Het honderdjarige bestaan van Harmonie De Lustige Vrienden uit Oeselgem wordt met een vrolijke noot afgesloten. Op zaterdag 23 december zorgt ze voor een sfeervol kerstconcert in de kerk van Dentergem, met een gastoptreden van Jelle Cleymans.

Koninklijke Harmonie De Lustige Vrienden vierde haar eeuwfeest dit jaar reeds met een academische zitting, een galaconcert in mei en in juli een muzikale tweedaagse op het Rosalie ’t Feltplein, waar ook het muzieklokaal van de vereniging gevestigd is en ze elke vrijdag repeteren. Diezelfde maand volgde nog een concertreis naar Duitsland en op 25 augustus openden ze een pop-upbar aan hun lokaal, waar ook een concert plaatsvond.

Uitverkocht

Nu baadt de harmonie zich al helemaal in kerstsfeer. Op zaterdag 23 december organiseert ze om 20 uur een sfeervol kerstconcert in de kerk van Dentergem. “We zien dit als de grote apotheose voor ons feestjaar”, vertelt Gert Lippens van de harmonie. “De aandacht is dan ook groot. Het concert is al enkele weken uitverkocht. Omdat het een speciaal jaar voor ons was, wilden we een samenwerking aangaan met een Vlaamse artiest en ons oog is op Jelle Cleymans gevallen. Hij doet het momenteel goed in verschillende musicals en kan uiteraard fantastisch zingen. Het was geen sinecure een datum te prikken, want hij heeft een drukke agenda. In de week op voorhand repeteren we ook eens samen. In het eerste deel van het kerstconcert brengt de harmonie kerstklassiekers, in het tweede deel zal Jelle een zevental nummers uit zijn eigen repertoire zingen. De harmonie is al druk bezig om zich die nummers eigen te maken, maar we hebben er enorm veel zin in.”

Presentatrice van dienst is Geena Lisa. “We vonden dat we ook op dat vlak wel eens met een extraatje mochten uitpakken”, knipoogt Gert. “Zij kan als geen ander het publiek mee op sleeptouw nemen en wat schwung in het geheel stoppen. Het is de dag voor kerstavond dus het zal een sfeervolle avond in een mooi kader worden. De kerk is heel mooi gerestaureerd, dus het wordt een prachtige setting.” (Valentijn Dumoulein)

Volgend jaar doet de harmonie het iets kalmer aan, maar staan er onder andere wel een lenteconcert, rommelmarkt en kerstconcert op het programma. Info: www.delustigevrienden.com.