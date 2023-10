Apotheker Ann Vermeulen ging 10 dagen op missie naar Oeganda: “Deze reis zal ik niet snel vergeten”

Apotheker Ann Vermeulen, officieel sinds 1 juni met pensioen, trok van 13 tot 23 september met de ivzw Toghether we are strong op missie naar Oeganda, om de lokale bevolking medische zorg te geven en projecten op te starten rond basishygiëne en voeding.

De ivzw Together we are strong (TWAS) werd opgericht door apotheker Jan Cordonnier van Rotaryclub ’t Brugse Vrije met de steun van nog vier serviceclubs. TWAS was aan zijn 10de missie toe. “Apotheker Filip Babylon van Moerkerke vroeg me of ik geen goesting had om mee te gaan naar Oeganda. Maar na de recente aardbeving in Marokko kreeg ik een oproep om me klaar te houden voor een B-Fast-team dat eventueel naar ginder zou gaan om er te helpen na de zware aardbeving begin september. De Marokkaanse koning ging evenwel niet in op het Belgische aanbod. Ook naar Libië, waar begin september ook zware overstromingen waren, vertrok er geen B-Fast-team. Niets hield me dus tegen om mee te gaan op missie met TWAS. Al was dat heel anders dan een missie met B-Fast, waarbij je naar een rampgebied trekt. Met TWAS bied je medische en andere hulp aan de arme bevolking in een bepaalde regio.”

Rare vragen

Het team van TWAS vertrok op woensdag 13 september naar de hoofdstad Kampal. “Met een 69-koppig team van artsen, chirurgen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, studenten verpleegkunde en opticiens, plus 140 valiezen waarvan een groot deel vol medisch en ander materiaal. Bij aankomst werden er valiezen in beslag genomen ter controle en we kregen ze pas terug na betaling van een som dollars. Voor elke dokter moest de vzw ook nog eens 400 dollar betalen om ginder te mogen werken.”

Ann. (gf)

Van Kampala was het met een busje nog zeven uur rijden naar Lira in Noord-Oeganda, waar de groep in een hotel verbleef. “Van daaruit vertrokken dagelijks twee teams naar medische centra om er in de kleine dorpen rond Lira hulp te bieden. We zetten er ’s morgens een soort mini-ziekenhuisje op. De inwoners stonden er in volle zon in lange rijen te wachten tot ze bij een dokter-specialist op consult konden gaan. En ze stelden ook allerlei vragen, soms rare vragen. Zo vroeg een meisje: When I have sex with my boyfriend on Monday and sex with another boyfriend on Tuesday, who will make me pregnant? De medicatie die we hen meegaven hadden we in Oeganda gekocht om de economie te steunen, maar de patiënten kregen die gratis.”

Bevolking informeren

Er waren ook niet-medici mee op missie. “Zij informeerden de bewoners over familieplanning, menstruatie, gebruik van afripads (een soort maandverbanden, red.), hoe ze groenten moesten kweken, … De meeste gezinnen leven daar immers van de landbouw en bewerken het land met hun handen.”

Het team deelde nog nuttige zaken uit. “Onze leesbrillen waren erg in trek. Voor een leraar met dioptrie -8 ging er ineens een hele wereld open. We deelden ook beha’s uit. Voor de Afrikaanse vrouw is een beha een soort statussymbool. De bewoners kregen ook tandenborstels die we van de firma Boucherie uit Izegem kregen.”

Na een lange dag kon het team gelukkig nog ontspannen in het hotel. “Met een lokaal en lekker Nile-biertje. We kochten ook allemaal een Afrikaans kledingstuk om ‘s avonds te dragen een bijzonder raar zicht, moet ik zeggen.”

Onvergetelijk

Op de laatste dag in Lira bezocht het team een school met 1.800 kinderen. “Een duizendtal van hen zongen voor ons het liedje Jerusalema. Vervolgens reden we terug naar de luchthaven in Kampala”, blikt Ann terug. “Het waren tien dagen die ik niet snel zal vergeten, waarbij ik graag mijn ervaring met B-Fast en mijn werk als Rode Kruisvrijwilliger ten dienste stelde van Together we are strong. De nood aan een beetje menslievendheid en hulp is in sommige landen nog erg groot.”