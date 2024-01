Apotheek van wacht krijgt wind van voor nadat ze 25 euro extra aanrekent voor flesje siroop: “Niemand staat ’s nachts op voor 2 euro”

Een verontwaardigde post van een jonge papa op Facebook krijgt bijzonder veel reacties. Hij betaalde 25 euro extra toen hij in de nacht van zondag op maandag bij de apotheek van wacht in Deerlijk langsging voor een flesje koortswerende siroop van 11 euro. ‘Schandalig’, klinkt het vooral in de reacties. Wat kan en mag een apotheker aanrekenen als hij wachtdienst heeft?

De jonge papa wordt door andere Facebookgebruikers aangeraden voortaan uit te kijken naar een automaat of een voorschrift te proberen regelen om die extra kost te vermijden. Maar er is vooral verontwaardiging: ‘25 euro is erover’, ‘schandalig’, ‘waar gaan we naartoe?’, klinkt het in de reacties op de Facebookpost.

Niets onwettelijk gebeurd

Apotheker Frank Opsomer, voorzitter van de Orde der Apothekers, vertelt alvast dat er niets onwettelijk is gebeurd. “Wie met een voorschrift van de dokter, of dat nu dringend is of niet, naar de apotheek komt, die betaalt geen extra kost”, legt Opsomer uit. “De overheid voorziet dat de apotheek iets meer dan 6 euro extra uitbetaald krijgt van het Riziv als compensatie voor het lastigere tijdstip. Apothekers mogen tijdens hun wachtdienst een wachthonorarium aanrekenen voor medicijnen zonder voorschrift, zolang dat duidelijk geafficheerd is aan de ingang. Vanuit de Orde stimuleren we dat ook, om een drempel te voorzien zodat misbruik wordt vermeden.”

“Mensen moeten beseffen dat de apotheek geen nachtwinkel is waar je zomaar ‘s nachts kunt aankloppen”

En die drempel is nodig. Het hangt een beetje af van regio tot regio, maar in steden waar er de klok rond wordt geleefd, wordt de apotheek soms ook gezien als een locatie die 24 op 7 beschikbaar is voor van alles en nog wat. Het is een luxe in ons land dat je de klok rond voor zorg terecht kan bij een apotheek, en wie dringende hulp nodig heeft hoeft zich absoluut niet te excuseren of gegeneerd te voelen als hij bij de apotheek van wacht aanklopt. Op welk uur van de dag ook. Maar tegelijk moeten we beseffen dat de apotheek geen nachtwinkel is waar je ‘s nachts kan aankloppen voor zaken die je even goed overdag had kunnen kopen. Ik hoor verhalen van apothekers waar mensen op weg naar de luchthaven nog snel even stoppen ‘s nachts voor een fles zonnecrème, om maar iets te zeggen.”

Opsomer heeft dus wel begrip voor de apotheker in kwestie. “Maar ik kan begrijpen dat dat wat ongelukkig overkomt: 25 euro aanrekenen op een aankoop van 11 euro. Zelf reken ik 6 euro aan als ik wachtdienst heb, en 12 euro voor aankopen tussen middernacht en 7 uur ‘s morgens. Als daar reactie op komt, leg ik dat uit en er komt meestal wel begrip. Loodgieters rekenen ook flink door als die ‘s nachts aan huis moeten komen, hé.”

Kop van jut

De apotheker die nu kop van jut is op Facebook vraagt ook begrip. “Ik reken 25 euro aan om te vermijden dat mensen voor prullen komen aankloppen ‘s nachts”, vertelt ze. “Alle begrip voor mensen die recht van de spoedafdeling komen met een voorschrift bij, zo had ik er ook nog één vannacht. Maar siroop met een koortswerende werking is toch iets dat je voor de zekerheid altijd in huis hebt, als je kinderen hebt?”

“Dat opstaan ‘s nachts begint ook lastig te worden, ik ben er al 60. Opnieuw inslapen als je uit je bed wordt gelicht is niet meer evident. En ik had er ook al een werkdag van 9 uur tot 22 uur opzitten waarbij ik mijn patiënten zo goed mogelijk heb geholpen. Wat is 25 euro ook nog tegenwoordig? Mensen geven zoveel geld uit aan leuke dingen om met het gezin te doen, maar dan is 25 euro voor iets essentieels als gezondheid dan weer schandalig veel? Niemand, in geen enkele job, staat ‘s nachts op voor 2 euro. Dat je in ons land op elk moment van de dag aan medicijnen geholpen kan worden, is een groot comfort. Ik hoop dat de mensen dit inzien.”

Er is geen maximumbedrag vastgelegd die aangerekend mag worden, zegt Opsomer. “Maar misschien is het geen slecht idee om vaste bedragen af te spreken.” (JM)