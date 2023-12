Apotheek Seurinck van start op nieuwe locatie

Vanaf vrijdag 15 december is Apotheek Seurinck uit Ingelmunster niet meer in de Schoolstraat 17 gevestigd, maar wel in de Schoolstraat 33.

Deze apotheek werd in 1947 opgericht door Gilbert en Julia Seurinck in de Oostrozebekestraat. Later verhuisde de apotheek naar de Schoolstraat 17, waar ook jarenlang Robert en Monique werkzaam waren. Er zit veel apothekersbloed in deze familie. Broer Piet Seurinck heeft een apotheek in Kuurne en zoon Bernard week uit naar een apotheek in Gentbrugge. Het gebouw werd verschillende malen verbouwd, de laatste keer in 1999. In februari 1990 begon Kathleen Persyn er te werken. In januari 2011 werd ze provisor na het pensioen van Robert. In de loop der jaren werd het team uitgebreid.

“Momenteel werken er drie apothekers en drie apotheekassistenten. Er kwamen immers heel wat taken bij. Het gaat niet meer alleen over bereiden en verkopen van medicatie. Sedert 2011 verzorgen we ook de individuele medicatievoorbereiding (IMV) van alle rusthuisbewoners. Dit wil zeggen dat we voor elke bewoner een individueel geneesmiddelenbakje klaarmaken en bezorgen”, zegt Kathleen.

Hulp van een robot

“Stilaan drong een vernieuwing zich op. Dit kon niet langer in het oude gebouw. Enkele jaren geleden kwam zaak Rembrandt te koop. We zagen er onmiddellijk een ideale locatie in. De nieuwe apotheek biedt heel wat nieuwe opportuniteiten”, vervolgt Kathleen.

“Dankzij een robot hoeft niet alle medicatie manueel gecheckt, aangevuld of uitgehaald te worden. Daardoor maken we meer tijd vrij voor de patiënten, zoals voor het opmaken van medicatieschema’s, begeleiding bij het nemen van nieuwe medicatie na ontslag uit het ziekenhuis, enz… Er is ook een privéruimte voor een persoonlijk gesprek. Deze ruimte is ook aangepast voor de toediening van de vaccins tegen griep en corona. Buiten staat een automaat waar na de openingsuren producten of kindervoeding afgehaald kunnen worden. Reserveren kan via onze webshop en apotheekapp. We beschikken ook over een ruime parking.”