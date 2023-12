Apotheek Hanne Martens steunt De Warmste Week met de actie ‘Zeep voor Zorg’: “Bodywash Eau’Denburg verwijst naar onze stad”

Vanaf vrijdag 9 december kan je bij apotheek Hanne Martens in de Marktstraat De Warmste Week steunen door de bodywash Eau’Denburg aan te kopen. “Onze actie krijgt de naam Zeep voor Zorg. En hoe kunnen we dat beter waarmaken dan met een product dat verwijst naar deze stad?”, zegt Hanne Martens.

Samen met haar man Emiel Vandewalle en hun twee kindjes, Anna en Remi, woont Hanne Martens in Pittem. Hanne houdt sinds enkele jaren haar eigen apotheek open in de Marktstraat. “We zijn hier in Oudenburg heel goed ontvangen en willen ons dan ook echt inzetten voor deze stad. Ik ben hier trouwens al bestuurslid van White Star”, zegt Emiel Vandewalle. “Als apotheek nemen we graag deel aan acties voor het goede doel en ook aan activiteiten in Oudenburg”, vult Hanne Martens aan.

Bodywash

“Ikzelf onderneem graag en werk in de coulissen mee aan de uitbouw van de apotheek van mijn echtgenote. Het idee om een Oudenburgse zeep op de markt te brengen was er al. Toen enige tijd geleden onze kindjes in bad zaten en we op de radio het thema van De Warmste Week, Opgroeien zonder Zorgen, hoorden, wisten we allebei: we gaan voor een bodywash en koppelen er meteen het goede doel aan”, aldus Emiel.

De zeep kwam tot stand en kreeg de naam Eau’Denburg. “We bieden die aan in een fles van 500 ml met pompje. Er is keuze uit drie geuren: peppermint en dark cedar, ginger en smoky cardamon en patchouli en amber vanilla. Een fles kost 14 euro waarvan telkens 3 euro naar De Warmste Week gaat. Je vindt ze vanaf vrijdag 9 december in onze zaak”, zegt Hanne Martens.

“Emiel ontwierp het etiket en zorgt voor ondersteuning in de achtergrond. We hopen veel flessen te verkopen, zodat we zeker 500 euro kunnen schenken aan De Warmste Week. Met onze zeep leven we hier nu naartoe. Later kijken we dan hoe we verder kunnen met Eau’Denburg. Misschien komt er een navulling”, aldus Hanne en Emiel.