Apero van Komense scouts om boerderij in Letland uit de nood te helpen

Een hapje, een drankje en een bewonderenswaardige sociale insteek. Dat was de opzet van de jaarlijkse ‘apero’, die door de Komense scouts werd georganiseerd. Met de opbrengst gaan de jongeren aan de slag voor Letland, om er een boerderij in nood te helpen.

Van nagels kloppen tot het maken van croque monsieurs op een wel erg ambachtelijke wijze. Het was allemaal van de partij tijdens de drukbezochte apero. “In 2023 trekken we richting Letland waar we onze schouders onder een sociaal project zullen zetten”, wist Augustin Durnez (23) ons te vertellen. Als hoofd van de ‘pioniers’, de afdeling die scoutsleden tussen de 16 en 18 jaar verenigd, hielp hij het evenement mee organiseren. “We zullen 10 dagen in een bioboerderij verblijven, waar we onze handen uit de mouwen zullen steken. Trouw aan de grondslag van de scouts zullen we de boerderij helpen renoveren, er zorg dragen voor de dieren en werken op het veld. Op die manier kunnen we de boerderij een broodnodige duw in de rug geven.”

De apero, waar zowel leden als niet-leden welkom waren, moest de kostprijs van de reis drukken. “20 scouts die 10 dagen lang naar Letland trekken? Daar moet je toch al snel denken in de richting van 10.000 euro als totaalkost”, sloot Augustin af. “Dankzij deze apero en verschillende andere alternatieven, kunnen we geld in het laatje brengen. In het verleden hebben we ons nog geëngageerd voor dergelijke initiatieven en moesten onze leden nooit meer dan 100 euro uit eigen zak betalen om mee te kunnen.”