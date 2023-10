Anzegemse jeugd fuift wijzer met fuifkoffer en label

De jeugdraad introduceert het label ‘Fuif Wijzer’ en een heuse fuifkoffer, die organisatoren kunnen lenen. “Het voorbije werkjaar zetten we als jeugdraadAnzegemextra in op het fuifbeleid”, vertelt jeugdraadvoorzitter Anzegem Ann-SophieVanderghinste.

De jeugdraad is een adviesraad die inzet op het jeugdbeleid. “We willen een actief aanspreekpunt zijn voor de jeugd en de jeugd nog meer verenigen”, aldus de Anzegemse Ann-Sophie. “Met dit initiatief kan de jeugd veiliger fuiven. Hierbij drukken we hen op het hart om voor elkaar zorg te dragen en is sensibiliseren een speerpunt. Matig gebruik van alcohol, samen naar huis fietsen en beschermingsmateriaal in functie van gehoorbescherming, zijn hierin enkele voorbeelden.”

De opleiding tot fuifbuddy werd aangepast, het label ‘Fuif Wijzer’ werd geïntroduceerd en de fuifkoffer werd in het leven geroepen. Deze kunnen organisatoren lenen. “Groot-Anzegem telt 11 jeugdverenigingen waarvan een afvaardiging van 14 fuifbuddies, die actief betrokken worden bij het fuifbeleid”, schetst jeugddienstmedewerker Mathilde Deseyn (30).

Preventie

Het is goed dat er ook op kleine fuiven aandacht gaat naar preventie. “Ik vind ‘Fuif Wijzer’ een goed initiatief omdat jongeren sensibiliseren werkt”, besluit event manager en groepsleider bij scouts Tiegem Arnaut Dermaut (21).