Anzegem zet in op intergenerationeel tuinieren met project ‘De lochting’

Sinds kort staan er een zestal verhoogde moestuinbakken opgesteld aan de assistentiewoningen op de Heirweg te Anzegem. De gemeente Anzegem, het Sociaal Huis, De Vrije Basisschool De Blokkentoren en Logo Leieland sloegen de voorbije maanden de handen in elkaar, wat resulteerde in de uitrol van een gezond, ecologisch en duurzaam initiatief. Bewoners krijgen er, samen met lagere schoolkinderen, de kans om zaadjes te planten om er later de vruchten van te oogsten.

“Enkele bewoners van de assistentiewoningen zijn al een tijdje vragende partij om aan moestuinieren te doen, een gezellige en gezonde buitenactiviteit”, aldus stafmedewerker dienst zorg & welzijn Annelies Vanhoutte.

De Vrije Basisschool De Blokkentoren, die recht tegenover de assistentiewoningen ligt, gelooft al sinds jaar en dag in de meerwaarde van dergelijke projecten en sprong dan ook snel mee op de kar. “Wij beschouwen dit initiatief als een mooie kans om kinderen van jongs af aan te leren waar groenten vandaan komen. Bovendien draagt dit project bij tot de ontwikkeling van reken- en taalvaardigheden, wereldoriëntatie en het prikkelen van zintuigen”, aldus directeur VBS De Blokkentoren Marijke Decrop. “Door jonge kinderen in aanraking te laten komen met gezonde voeding en hun interesse te wekken in het kweken van verse groenten, streven we ernaar dat ze ook sneller geneigd zullen zijn om gezond, evenwichtig en gevarieerd te eten”, vult gezondheidspromotor Logo Leieland Diederik Derijcke aan.

“De coronacrisis wees niet enkel op het belang van een gezonde levensstijl maar ook op de toenemende nood aan onderlinge verbondenheid, solidariteit en sterke sociale cohesie”, zegt schepen van Milieu & Welzijn Davy Demets (Inzet). “Op deze elementen willen we met het project ‘Intergenerationeel moestuinieren’ maximaal inzetten.”

De komende maanden zijn bewoners van de assistentiewoningen en lagere schoolkinderen aan zet. Zij zullen volop planten en zaaien en instaan voor het beheer en onderhoud van de moestuinbakken. VELT zal in het najaar vervolgens workshops geven rond ecologisch tuinieren.