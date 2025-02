Anzegem verlengt opnieuw engagement Faire Gemeente voor komende twee jaar: “Blijven ons inzetten voor eerlijke handel en bewust consumeren”

Sinds 2010 draagt de gemeente onafgebroken en trots de titel van Faire Gemeente. Op de gemeenteraad van 11 februari 2025 bevestigde schepen Davy Demets opnieuw het engagement van het bestuur om de titel te behouden. “We blijven ons inzetten voor eerlijke handel en bewust consumeren”, aldus schepen van Internationale Solidariteit Demets (Inzet).

Anzegem is een van de 195 gemeenten in België die deze titel draagt en scoort goed op de Fair-O-Meter, een soort zelfevaluatie. “Al willen we blijven verbeteren”, vervolgt de schepen. “Bij de indiening van ons dossier bevestigde het gemeentebestuur zich expliciet te engageren voor de implementatie van de noodzakelijke criteria om zich Faire Gemeente te noemen. Dit houdt in dat Anzegem leiderschap toont in een fairtrade aankoopbeleid en dit communiceert naar haar inwoners. Dat er lokale en duurzame fairtradeproducten in winkels en horeca te verkrijgen zijn en dat scholen, verenigingen en bedrijven kiezen voor eerlijke handel. Een engagement om acties rond de Faire Gemeente-criteria te organiseren en inwoners de trekkersgroep te laten vormen. Hierbij worden lokale duurzame voeding en agro-ecologische projecten ondersteund.”

“Met fair bankieren, textiel, natuursteen en hergebruik, gaan we nog een level hoger”, vervolgt Demets. “Dankzij de trekkersgroepen de Wereldwinkel en de Wereldraad blijft Anzegem een pionier in Vlaanderen. De actie ‘Ik verkies een Faire Gemeente’ was een succes met 380 handtekeningen.”

Eerlijke handel als fundament

Sinds 2022 draagt ook Anzegem de naam Faire Gemeente in plaats van FairTradeGemeente, maar de inhoud blijft hetzelfde: eerlijke handel als fundament voor een duurzame wereld. Elke titeldragende gemeente betaalt sinds een tweetal jaar een jaarlijkse bijdrage van 302,50 euro (inclusief btw) en ondersteunt het netwerk van Faire Gemeenten. Het biedt toegang tot kennisdeling en allerhande initiatieven.