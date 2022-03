Anzegem stelt vier gezinswoningen ter beschikking voor Oekraïne

De crisiscel van Anzegem gaf gehoor aan de oproep van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) om crisisopvang te voorzien voor vluchtelingen uit Oekraïne.

“Anzegem stelt vier grote gezinswoningen ter beschikkingen voor mensen uit Oekraine verspreid over de gemeente”, aldus burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “In het Sint-Arnolduspark in Tiegem is er de conciërgewoning en de vakantiewoning ‘Het Bronnenhuis’ en ook de CM-gebouwen in de Kerkstraat. De Kerkraad heeft de pastorij in Anzegem ter beschikking gesteld in de Kerkstraat. De coördinatie zal gebeuren door Steven Malaise als hoofd van de sociale dienst in Anzegem.”

Vanuit de federale overheid werden alle steden en gemeenten aangeschreven om mee solidair te zijn en mogelijks enkele huizen ter beschikking te stellen. “Woensdag moeten we doorgeven hoeveel capaciteit we ter beschikking kunnen stellen”, vervolgt de burgemeester. “Nu voorlopig starten we met deze vier huizen en indien nodig kunnen we nog uitbreiden. Ook voor de omkadering zullen we zorgen zoals eten en drinken en andere noden. We wachten nu af of er mensen zullen komen. Alleszins vinden we het belangrijk om solidair te zijn met Oekraïne.”