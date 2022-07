Anzegem op werkbezoek naar Pèrèrè

Vanaf 2022 stapt de gemeente Anzegem mee in een programma gesubsidieerd door de Belgische federale overheid om samen met een aantal andere gemeenten gedurende vijf jaar te werken rond specifieke thema’s binnen Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. In dat kader vond een werkbezoek plaats in Pèrèrè, een Afrikaanse gemeente in Benin waar Anzegem sinds 2018 een stedenband mee heeft.

Een aantal Anzegemse politici en een aantal ambtenaren trokken naar daar om kennis en ervaring uit te wisselen als lokale besturen. “Een wederzijds leerproces voor beide gemeenten is belangrijk met als bedoeling te werken aan capaciteitsopbouw en de lokale democratiseringsprocessen te versterken”, vertelt schepen Yannick Ducatteeuw (Inzet) die mee was als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.

Driejaarlijks provinciaal programma

Pèrèrè is één van de 77 gemeenten in Benin, ligt in het departement Borgou en is ongeveer even groot als West-Vlaanderen. “Eind 2021 werd een driejaarlijks provinciaal programma afgerond”, vervolgt Ducatteeuw. “Met trots kunnen we terugblikken op twee gerealiseerde projecten. Het eerste project was in het kader van het optimaliseren van de installatie en verwerkingsmiddelen van de verwerking van Manioc bij de vrouwengroep Antisua en het tweede was de verbetering van de ophaling van huishoudelijk afval in de wijk Bawéra.”

Van 2022 tot 2026 zal er via DGD Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp gewerkt worden aan gemeenschappelijke thema’s ‘lokale economie’ en ‘gender’. “Het eerste werkbezoek was in dit kader georganiseerd en de doelstellingen hierbij waren het verbeteren van onze eigen knowhow, het vergroten van het draagvlak, het aanpakken van de wederzijdse behoeften en het versterken van de samenwerking”, somt Ducatteeuw op.

(GV)