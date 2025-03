Anzegem investeert in nieuwe school in Ingooigem

De basisschool in Ingooigem krijgt een flinke upgrade: alle klassen onder één dak en een nieuw jeugdlokaal met polyvalente zaal. “Dit is een investering in onze jongste generatie mét een grote winst op het vlak van organisatie en efficiëntie”, aldus schepen Louis Degroote (Samenéén).

Het gemeentebestuur van Anzegem trekt de portefeuille open voor de jeugd en investeert in het centrum van Ingooigem. De schooluitbreiding in de Pastoor Verrieststraat zal ervoor zorgen dat de volledige basisschool eindelijk onder één dak huist. Gedaan met rennen tussen locaties. “Architectenbureau Nero start binnenkort met het uittekenen van het ontwerp voor de uitbreiding van de gemeenteschool en de realisatie van een nieuw jeugdlokaal met polyvalente zaal”, aldus schepen van Patrimonium en Financiën Degroote.

Eenheid

Sinds de onderwijsherstructurering in 2020 werd Ingooigem officieel gemeentelijk onderwijsgebied. “Momenteel zitten we nog met twee locaties in het centrum”, vertelt schepen van Onderwijs Petra Devos (Samenéén). “Maar dat wordt verleden tijd: we verhuizen de school langs de grote weg naar Vichte naar de Pastoor Verrieststraat en breiden daar fors uit. De kleuterschool op de Engelhoek, die ook op het grondgebied van het dorp ligt, blijft wel behouden.”

“Dit is een investering in onze jongste generatie”

De plannen kregen een update. “Aanvankelijk wilden we de lokalen van Chiro Meisjes in de nieuwbouw integreren”, zegt burgemeester Pauline Van Marcke (Samenéén). “Maar dankzij de aankoop van een huis in de Stijn Streuvelsstraat krijgt de Chiro daar een eigen stek met zeven lokalen, keuken, bergingen en sanitair. De school breidt fors uit: zes lagere en drie kleuterklassen in het bestaande gebouw, plus drie extra klassen in de nieuwbouw. Ook een leraarskamer, zorgklas, secretariaat en speelzone aan het voorste deel van de nieuwbouw komen erbij.”

Kostprijs: bijna drie miljoen euro, BTW inclusief. “Dit is een investering in de toekomst. Een moderne, ruime school en een aparte locatie voor de jeugdvereniging met een mooie polyvalente ruimte? Dat zijn drie vliegen in één klap!”, besluit schepen Degroote. (GV)