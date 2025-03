Anzegem huldigt sportlaureaten van 2024: “Jullie zijn stuk voor stuk een inspiratiebron”

Groot-Anzegem heeft zich opnieuw van haar sportiefste kant laten zien! Op vrijdag 14 maart werd de theaterzaal van het Gemeentepunt omgetoverd tot een podium van sportieve glorie. De huldiging van de sportlaureaten bracht een indrukwekkende groep van talent samen met als kers op de taart de bekendmaking van de drie sportfiguren van 2024. “Proficiat aan alle sportievelingen! Jullie zijn stuk voor stuk een inspiratiebron”, sprak schepen Anja Desmet (Samenéén).

Synchroon goud en atletische klasse

Bij de jeugd gingen Fran Coucke en Nina Verhaeghe met de titel lopen. Of beter gezegd: ze zwommen synchroon naar de overwinning. De twee wateracrobaten zetten Anzegem op de kaart in hun discipline en mochten dan ook terecht deze erkenning in ontvangst nemen. Bij de volwassenen ging de eer naar Maaike Vander Cruyssen. Tien jaar geleden werd ze al sportfiguur bij de jeugd, nu triomfeert ze opnieuw in de atletiek. “Toen stond ik hier samen met Ann Parmentier, en nu opnieuw als volwassen sportfiguur. Dit moment voelt heel bijzonder”, straalde Maaike Vander Cruyssen (20).

Trouw en traditie

Naast de sportfiguren werden ook de oorkonden sportverdienste uitgereikt. Eric Himpe werd gelauwerd voor zijn zestig jaar lidmaatschap bij Wiel in Wiel in Vichte. “Dit zag ik niet aankomen, maar het doet me enorm veel plezier”, zei de 78-jarige wielerfanaat. “Ik voel me nog altijd deel van de club, en dat is goud waard!”

Ook wandelclub De Textieltrekkers kreeg een verdiende erkenning. Met veertig jaar op de teller, waarvan dertig jaar ‘Prutsketochten’, hebben ze hun voetafdruk stevig achtergelaten in de wandelwereld. “We organiseren vijf wandelingen per jaar, waaronder een trail, en onze club blijft groeien”, vertelde bestuurslid Marleen Deweer trots. Met 468 actieve leden, waarvan 78 nieuwe inschrijvingen in 2025, bewijst de vereniging dat ze bloeit.

Schepen van Sport Anja Desmet (Samenéén) sloot af met een warm woord van dank: “Een grote dankjewel aan de Sportdienst en Sportraad voor de vlekkeloze organisatie en aan Anneleen Deseyn voor de presentatie. Met zoveel talent en toewijding belooft 2025 alvast een spetterend sportjaar te worden.”