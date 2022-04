Anzac Day in alle vroegte op Polygon Wood Cemetery

Vanmorgen vroeg was heel wat volk afgezakt naar het Polygone Wood (Den Doel) in Zonnebeke om de plechtigheid naar aanleiding van Anzac Day mee te maken

Vandaag is het 107 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon voor het ‘Australian and New Zealand Army Corps’ met de landing op het Turkse schiereiland Gallipoli. Op Anzac Day wordt hun inzet wereldwijd herdacht. Bijna 11.000 soldaten sneuvelden.

In 1916 werd een eerste herdenking gehouden en ook nu nog is deze dag voor de inwoners van beide landen een dag van rouw en tevens een nationale herdenkingsdag.

Na toespraken in de drie landstalen, waarbij opgeroepen werd voor wereldvrede, werd de plechtigheid afgesloten met de bloemenneerlegging, de drie gezongen nationale hymnen en de Last Post vanop de heuvel nabij het monument.

Later vandaag volgt nog een herdenking aan het Maori-monument in het kasteelpark van Zonnebeke en een plechtigheid op het Tyne Cot Cemetery in Passendale. (ZB)