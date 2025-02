Antwerpse wijk krijgt een Zeebruggestraat

De Antwerpse wijk Luchtbal krijgt een Zeebruggestraat. Volgens Brugs burgemeester Dirk De fauw bevestigt die keuze de nauwe samenwerking tussen beide Vlaamse steden. Zijn Antwerpse, uittredende collega Bart De Wever omschrijft het plastischer: “Met de Zeebruggestraat komt ‘het zeetje’ iets dichterbij.”

Burgemeester Dirk De fauw is aangenaam verrast met de naamgeving van de nieuwe Zeebruggestraat in de Antwerpse wijk Luchtbal. “Dit bewijst dat er een sterke band is tussen Antwerpen en Zeebrugge, die sinds april 2022 samen de eengemaakte haven Port of Antwerp-Bruges vormen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Herontwikkeling

De straat, gelegen tussen de Generaal Simondslaan, Bostonstraat en Montrealstraat, maakt deel uit van een grotere herontwikkeling van de wijk. Verschillende gebouwen en openbare ruimten worden heraangelegd.

Burgemeester Dirk De fauw probeert de Antwerpse beslissing te duiden: “Deze naamkeuze bevestigt de nauwe samenwerking tussen Brugge en Antwerpen. De fusie van onze havens brengt economische groei en nieuwe kansen. Het is mooi om te zien dat deze samenwerking nu ook in het Antwerpse straatbeeld verankerd wordt.”

Geen auto’s

De wijk wordt door Woonhaven Antwerpen, district Antwerpen en Water-link in samenwerking met Aquafin herontwikkeld. De nieuwe straat zal niet toegankelijk zijn voor wagens, maar moet wel een naam krijgen voor veiligheidsdiensten zoals de brandweer.

Ze krijgt de naam Zeebruggestraat met het onderschrift: “Zeebrugge maakt sinds 20 april 2022 deel uit van de eengemaakte haven Port of Antwerp-Bruges.”

Zeetje

Op de website van de stad Antwerpen zegt uittredend burgemeester Bart De Wever: “Met de Zeebruggestraat komt ‘het zeetje’ iets dichterbij. De naam voor deze nieuwe zachte verbinding is om meerdere redenen erg gepast. Er is de havenfusie tussen Antwerpen en Brugge, die onze havens klaarmaakt voor de toekomst.”

“En er is de aansluiting van de Zeebruggestraat op de Generaal Simondslaan. De Canadese generaal Guy Simonds speelde in oktober en november 1944 een belangrijke rol bij de Slag om de Schelde. Zijn troepen bevrijdden Zeebrugge als laatste Vlaamse gemeente op 3 november 1944. De Zeebruggestraat staat dus symbool voor de toekomst, en eert tegelijk het verleden.”