Antwerpse organisatie trekt BK Beerpong in Lichtervelde in twijfel: “Maar wij gaan niet in op hun spelletjes en bedreigingen”

De organisatoren van Beats n’ Bots kondigden onlangs aan dat het BK Beerpong 2023 dit jaar in Lichtervelde doorgaat. Het BK ging vroeger in Antwerpen door, maar de vorige organisatie kreeg geen vergunning meer van de stad omwille van het promoten van alcohol aan minderjarigen. Nu vertelt de Antwerpse organisatie dat dit geen verhuis betreft naar West-Vlaanderen, maar een andere organisatie die de noemer BK Beerpong claimt. Ibe Vinckier en de overige organisatoren van het BK Beerpong 2023 wensen hierover wat duidelijkheid te scheppen.

“Beerpong Antwerp, heeft geen enkel vorm van alleenrecht op het organiseren van het BK Beerpong”, legt Ibe Vinckier uit. “Hun aanvraag werd zelfs afgekeurd. In nauw overleg met verschillende instanties zoals BOIP, BLOSO, het EK Beerpong en het WK Beerpong hebben wij de goedkeuring gekregen om het Belgisch kampioenschap Beerpong 2023 te organiseren. Deze beslissing is genomen op basis van onze professionele aanpak, ervaring en de kwaliteit van ons evenement.”

Beerpong Antwerp

Beerpong Antwerp heeft geen beslissingsrecht over wie wel en wie niet het BK mag organiseren. “Het BK Beerpong is niet hun naam of eigendom. Hun naam is Beerpong Antwerp, niet BK Beerpong. Wij hebben dus niets geclaimd, laat staan afgepakt of gestolen. Hun reactie lijkt eerder voort te komen uit jaloezie en een poging om onze organisatie en ons evenement in een negatief daglicht te stellen”, stelt Ibe duidelijk. “Wij hebben er bewust voor gekozen om niet in te gaan op hun spelletjes en bedreigende berichten, die op geen enkele feitelijke basis zijn gebaseerd. Onze focus ligt op het creëren van een fantastisch evenement waar beerpong-liefhebbers van kunnen genieten en waar de sportieve competitie centraal staat.”

“We nodigen de Antwerpse collega’s met plezier uit om deel te nemen aan ons echt BK Beerpong”

Uitnodiging

Wrok tegenover de Antwerpse collega’s is er niet. “Sterker nog, we nodigen hen met veel plezier uit om deel te nemen aan ons echt Belgisch kampioenschap Beerpong. Het is een kans voor hen om te leren hoe je dergelijke competities op een verantwoorde wijze organiseert, zonder het verkopen of aanmoedigen van alcoholgebruik onder minderjarigen. Wellicht hadden ze dan geen problemen ondervonden in Antwerpen en was het voor hen nooit zo ver gekomen!”