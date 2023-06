Antoon schenkt glasraam met wapenschild aan gemeente: “Het vraagt zware arbeid”

Antoon Deneir maakte 20 jaar geleden een glasraam met het wapenschild van Lendelede. Hij en zijn vrouw Bea Messelier schonken het nu aan de gemeente. “Het hangt nu in het kabinet van burgemeester Carine Dewaele.”

Antoon (83) die intussen al 25 jaar met pensioen is, werkte vroeger als vertegenwoordiger voor het Amerikaanse bedrijf ‘Mars’, meer bepaald voor de afdeling dierenvoeding met merken als Pedigree en Royal Canin. “Ik had heel wat hobby’s. Vroeger speelde ik bij de harmonie Kunst en Eendracht, tuinierde en kweekte ik bloemen maar was ook gefascineerd door smeedwerk en glasramen.”

“Smeedwerk en glasramen uit glas en lood maken, is nogal zware arbeid. Ik begon tiffany te maken, onder andere de lampenkappen die uit stukjes glas van diverse kleuren bestaan. Bij glas in lood maak je de verbinding met loodprofielen, bij tiffany wordt de verbinding tussen de afzonderlijke ruitjes uit verschillende kleuren verkregen door het omwikkelen van het glas met koperfolie.”

Een goede 20 jaar geleden maakte Antoon een glasraam met het wapenschild van Lendelede erop. “Het wapenschild van de laatste feodale heer van Lendelede is sinds 1977 het wapenschild van de gemeente Lendelede. Die laatste feodale heer was Valeriaan-Amaat de La Grange (°1734 +1798) die tijdens de Franse revolutie naar Nederland moest vluchten waar hij in armoede stierf.” In Lendelede zou De La Grange een kasteel gehad hebben in de Ingelmunstersestraat waar de Hoeve Lampaert gelegen is. Maar hij zou daar zelf niet gewoond hebben. Dat kasteel is afgebroken in de jaren 1700.

Originele wapenschild

Antoon maakte zijn glasraam met het wapenschild van Lendelede naar het nog op papier bestaande originele wapenschild. “Waarvan ik door iemand uit Kortrijk een kopie kon maken in een architectenbureau in Beveren-Leie. Daarna ging ik aan de slag met glas in lood en maakte zo het wapenschild van Lendelede in een glasraam. De laatste jaren maak ik geen glasramen of tiffany’s meer omdat ik geen vaste hand meer heb. En die heb je wel nodig als je fijne glaswerkjes moet maken.”

Antoon maakte niet alleen het wapenschild van Lendelede in brandglas; hij maakte ook verschillende handgeschilderde glasramen van oude postkaarten die hij van Germain Kesteloot kreeg. “In onze vroegere woning in de Wilgenlaan (Antoon en Bea wonen vandaag op een gelijkvloersappartement in de Stationsstraat, red.) had ik zo een glasraam, een prieeltje, ingebouwd in een muur.”

Spellewerken

Antoons echtgenote Bea (77) heeft dan weer een passie voor spellewerken. “Vroeger exposeerde ik met mijn werkjes. Voor de kinderen en kleinkinderen maakte ik ook een spellewerkje in een kader. Ik ging lange tijd in Izegem spellewerken met andere gepassioneerden. Sinds het daar stopte, ga ik met een vriendin naar een clubje in Heule. Maar ik vernam dat het ook daar zal stoppen.” (IB)