Antoinette schenkt archief familie Labrique d’Aigremont aan Stadsarchief: “Heel waardevolle schenking”

Het Stadsarchief kreeg op afgelopen weekend een mooie schenking met 19de-eeuwse stukken. Antoinette Lambert uit Ieper overhandigde het archief van de familie Labrique d’Aigremont met archivalia over eigendommen in Ieper en omstreken. “Het Stadsarchief is weer een stuk regionale geschiedenis rijker”, zegt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

Het geschonken archief omvat de regeling van het nalatenschap van Dominique Labrique d’Aigremont. Deze grondeigenaar overleed in 1830 in Brugge. De stukken hebben hoofdzakelijk betrekking op de hypotheken op een hoeve in Reningelst en gronden in Voormezele en Vlamertinge. Het archief bevat heel wat rekeningen, kwitanties en briefwisseling tussen notarissen, advocaten en hypotheekbewaarders. Ook maken enkele losse stukken over de Boezingse burgemeester Placide Thibault de Boesinghe en Charles Legrand, tuinman in het kasteel van Geluveld, deel uit van de schenking.

Bewogen periode

“Interessant is dat de stukken zijn opgesteld tussen het begin en het midden van de negentiende eeuw”, zegt schepen van Archief Valentijn Despeghel (Vooruit). “Dit is een bewogen periode voor ons land. Tussen 1815 en 1830 maakte onze regio deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse tijd werd voorafgegaan door de Franse tijd en eindigde met de Belgische Revolutie in 1830, het sterfjaar van Dominique Labrique d’Aigremont.”

Heemkring

Het Stadsarchief kwam het archief op het spoor dankzij Fernand Vanrobaeys, bestuurslid van de heemkring Flambertus en de gidsenkring Ieper-Poperinge. Hij bracht de archiefmedewerkers in contact met Antoinette Lambert, weduwe van de Ieperse kunstschilder Willy De Bever. In de overtuiging dat de collectie waardevol is voor verder onderzoek, besloot Antoinette Lambert om het archief te schenken aan het Stadsarchief.

Vooroorlogse archief in vlammen op

“Met deze overdracht is het Stadsarchief weer een stuk regionale geschiedenis rijker. Door de Eerste Wereldoorlog ging het vooroorlogse archief, dat bewaard werd in de belforttoren, in vlammen op. Een schenking als deze is dus heel waardevol. Het maakt een historische studie over diverse aspecten van de regio in de 19de eeuw mogelijk. We zijn mevrouw Lambert dan ook heel dankbaar voor deze schenking”, besluit schepen Valentijn Despeghel.