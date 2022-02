Anthony Lams, marsepeinmeester met klanten van Dubai tot Japan, is nieuwste ereburger van Bredene

Anthony Lams, de bekende marsepeinmeester, werd officieel benoemd tot ereburger van Bredene. “De onderscheiding wordt hem toegekend als waardering voor zijn unieke culinaire bijdrage en de manier waarop hij hiermee de lokale economie en Bredene in de kijker zet”, legde schepen en goede vriend Alain Lynneel uit.

De 48-jarige Anthony Lams genoot zijn opleiding tot bakker, patissier en chocolatier in Ter Groene Poorte in Brugge. Zijn passie voor marsepein was volgens Lams het gevolg van een uit de hand gelopen hobby. “Die begon in mijn tuinhuis. Daar bleek dat ik het modelleren met marsepein wel in de vingers had.”

De Bredense marsepeinmeester trok hierop vier jaar lang naar Duitsland, de bakermat van het zoete goed, waar hij de kneepjes van het vak leerde kennen en er in verschillende bakkerijen werkte.

Te mooi om op te eten

Consumenten zijn meer dan ooit op zoek naar originele producten en precies die levert Anthony Lams intussen al 20 jaar vanuit zijn atelier annex winkel in de Aalststraat. In dat atelier tovert hij alles wat je maar kan verzinnen in marsepein. Relatiegeschenken, maar ook speciale creaties voor een verjaardag, een bedrijfsfeestje, de opening van een nieuwe zaak,… mensen komen met de meest uiteenlopende vragen op hem af. Het resultaat is altijd bijna te mooi om op te eten.

Het artisanale karakter van zijn werk, het blijft iets waar Anthony Lams bijzonder trots op is. En zijn bijzondere marsepeinen creaties leverden hem intussen een internationaal cliënteel op. “Anthony maakte al unieke kunstwerken – ik heb er geen ander woord voor – voor talloze beroemdheden”, vult schepen Alain Lynneel aan.

Ik ben al uitgenodigd om naar Dubai te gaan door de emir

“Mijn producten worden vandaag uitgevoerd naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, tot Rusland toe. Speciaal was de belangstelling vanuit Dubai voor mijn creaties. Ik ben er zelfs al uitgenodigd door de emir. Mijn werk prijkte er in zijn luxe snoepwinkel en ik mocht zijn kinderen entertainen met een demonstratie modelleren met marsepein.”

Ook Japan is gek van zijn suikergoed. “Ik heb er al enkele demonstraties gegeven en geef er wel vaker les aan een elite patisserieschool. De mensen stonden voor een demonstratie vaak anderhalf uur aan te schuiven. En zelfs de eerste minister van Japan wou met mij op de foto, stel je voor.”

“De burgemeester van Las Vegas kreeg ooit een kunstwerkje van Anthony’s hand en noemde het het meest originele cadeau dat ze ooit ontving. En ook ons vorstenpaar, dat bij een bezoek aan Bredene een creatie van onze marsepeinmeester kreeg, was hoogst gecharmeerd”, merkt burgemeester Steve Vandenberghe op.

Ed Sheeran

“Ik maak wel vaker dingen voor bekende figuren”, geeft Anthony aan. “Level 42, Ed Sheeran, Gloria Gaynor tot de Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov. Omdat die mensen niet zo graag op sociale media verschijnen, hou ik mijn foto’s met hen vaak in de luwte.”

“Je begrijpt, onze nieuwste ereburger is een begrip tot heel ver buiten de gemeentegrenzen”, merkt Alain Lynneel op. “De Bredenaars beseffen het niet maar er houden wel vaker autocars met Japanse, Duitse of Russische toeristen halt in de Aalststraat om er Anthony aan het werk te zien.”

Lams blijft ook voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen. “Ik doe normaal veel demo’s en beurzen in Duitsland, maar corona heeft hier serieus roet in het eten gegooid.

Ik heb echter van de recente verbroedering met Grauves gebruik gemaakt om een nieuwe samenwerking met een champagneboer uit die streek op touw te zetten. Sinds kort liggen er dus pralines met champagne uit Grauves in onze toonbank.”

Ik ben fier op Bredene en probeer mijn internationale klanten telkens duidelijk te maken waar ik vandaan kom

Lang voor hij tot ereburger werd benoemd, maakte Anthony er al een erezaak van om altijd zijn Bredene in de kijker te zetten. “Ik ben fier op onze kustgemeente en probeer mijn internationale klanten telkens duidelijk te maken waar ik vandaan kom. De meeste kennen Brugge wel, dus moet ik dan uitleggen waar Bredene ligt. Ik heb het gemeentebestuur onlangs zelfs gevraagd of ik het logo van Bredene mag gebruiken om te verwerken in mijn producten. En op mijn koksvest zou ik graag naast de Belgische vlag straks ook die van Bredene zetten.” (MM)