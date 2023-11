Antenne verwerkt voedselresten in een potje

Tien Oostendenaars gingen aan de slag met voedselresten. Ze zetten die om in originele recepten, allemaal in een bokaal. Ze haalden daarvoor inspiratie uit hun jeugd, uit familierecepten of uit hun thuisland. Samen ontdekten ze tijdens dit project hoe je voedselresten kan verwerken in een potje. Zo gaat het project ‘POT Up’ voedselverspilling tegen.

Antenne, de sociale kruidenier van stad Oostende, startte in 2016 en groeide uit tot een ontmoetingsplek met diverse projecten. Die hebben heel vaak te maken met het verwerken en herbestemmen van voedseloverschotten. Bij Antenne maken ze bijvoorbeeld maaltijden voor de daklozenwerking, soep voor voedselpunten in Oostende en organiseren ze wekelijks volkskeukens met en voor hun bezoekers.

Foodsavers regio Middenkust haalt maandelijks 30 ton voedseloverschotten op bij supermarkten en de voedselindustrie. Deze worden herverdeeld naar een 33-tal organisaties in de regio. Antenne is er daar één van. Elk seizoen zorgt voor grote volumes van bepaalde soorten groenten of fruit. Daardoor zijn er soms te veel voedseloverschotten van één soort. Met het project POT Up gaat Antenne aan het werk met deze reststroom, op een zinvolle en duurzame manier.

Marktevent

Het project startte in 2021. Antenne organiseerde twee dialoogtafels, waar ze met een 50-tal Oostendenaars in gesprek gingen over het bereiden en bewaren van voedsel. Uit een groep van 42 enthousiastelingen werden tien Oostendenaars met een passie voor eten geselecteerd. De tien deelnemers ontdekten van en met elkaar nieuwe bewarings- en bereidingstechnieken tijdens acht workshops. Elke deelnemer creëerde zo een eigen POT Up: een eigen recept in een potje dus. Vorige zaterdag vond een marktevent plaats in Antenne, waarvoor de deelnemers zelfs elk 100 exemplaren. De opbrengst wordt omgezet in een betaalbaar voedselaanbod voor mensen met een laag inkomen in de sociale kruidenier. (HH)