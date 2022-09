Anouk Vanstaen is finaliste Miss & Mister International Models: “Niet bang voor de concurrentie”

Anouk Vanstaen (18) schreef zich eerder toevallig in voor Miss & Mister International Models. Op vandaag is de Pittemse echter finaliste van deze wedstrijd en zet ze haar eerste schuchtere stappen op de catwalk als model in spe.

“Ik kan niet echt zeggen dat het een kinderdroom van me was om ooit model te worden”, steekt Anouk Vanstaen (18) van wal. “Toen ik in het tweede of derde middelbaar zat, merkte ik echter dat aangezien ik vrij groot ben en wel graag voor de camera sta model worden misschien wel tot de mogelijkheden behoorde. Ik heb met dat idee echter verder niet veel gedaan. Na mijn middelbare studies schoonheidsverzorging ben ik aan het werk gegaan bij Rituals Cosmetics in Roeselare.”

“Begin dit jaar zag ik op Instagram een advertentie voor de verkiezing van Miss & Mister International Models en besloot ik toch mijn stoute schoenen aan te trekken en mij kandidaat te stellen. Al vrij snel kreeg ik een bericht terug. Ik mocht op gesprek gaan. Ik voldeed duidelijk aan de vereisten en zo ben ik uiteindelijk finaliste geworden van de wedstrijd.”

Diversiteit

“De wedstrijd, die opgezet is door Hamdi Mahouk en Judith Ligny van het gelijknamige modellenbureau, is gestart in maart en loopt tot de finale op 10 december in ArtCube in Gent. Er zijn in totaal 56 finalisten, mannen en vrouwen samen geteld. Het is zeker geen missverkiezing zoals er inmiddels al heel wat zijn, maar eerder een modellenwedstrijd die een eerste stap is op weg naar een mogelijke toekomst als model. Dat is overigens ook te merken aan de prijzen voor de winnaars. Deze krijgen geen auto of waaier aan prijzen, maar mogen deelnemen aan verschillende gelijkaardige internationale wedstrijden, die uiteraard de deur naar een grotere carrière wijd open zetten.”

Wie wint, mag deelnemen aan internationale wedstrijden

“Het gaat bij de wedstrijd ook niet alleen om het uiterlijk. De organisatoren zijn vooral op zoek naar diversiteit bij de deelnemers, waarbij vooral uitstraling en een eigen persoonlijkheid belangrijk zijn. De maanden voor de finale moeten we ons ook niet bezig houden met het zoeken naar sponsors of met verplichte promocampagnes, maar worden we letterlijk klaargestoomd voor de finale. Zo kregen we al mediatraining, krijgen we ook catwalktrainingen en worden er fotoshoots georganiseerd voor onze portfolio. Op deze manier kunnen we ervaring opdoen en al een beetje het vak leren. Het is ook zo dat iedereen die aan de finale deelneemt, ongeacht de plaats, verbonden blijft aan het modellenbureau. De organisatoren werken in dit verband nauw samen met DC Models, dat ook een afdeling in Nederland en op Ibiza heeft.”

Gezonde motivatie

We informeerden uiteraard ook of de toch wel vaak harde modellenwereld, met vaak langere periodes in het buitenland, haar niet afschrikt. “Eigenlijk niet. Ik ben wel iemand die stevig in haar schoenen staat en ik ben wel gemotiveerd om er volledig voor te gaan, in de hoop er later mijn beroep van te kunnen maken. Let wel, ik spreek over een gezonde motivatie. Ik wil dus zeker niet zo ver gaan dat ik mijn gezondheid in gevaar wil brengen om een bepaald gewicht te bereiken. Ik ben mij er ook wel van bewust dat de concurrentie in de modellenwereld vaak wel groot en hard is, maar daar ben ik niet bang voor. Integendeel zelfs, gezonde concurrentie motiveert mij om extra mijn best te doen om een doel te bereiken. Ook het voor langere tijd actief zijn in het buitenland schrikt mij niet af. Uiteraard zal ik mijn vrienden en mijn ouders, die mij overigens voor honderd percent steunen, dan zeker missen, maar ik denk dat je daar al doende ook wel in groeit.” (JG)