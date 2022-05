Anouk gaat jaar lang als au pair naar Verenigde Staten: “Hopelijk zoals in de films”

Anouk Vandenabeele (18) is eind april richting Amerika vertrokken. Een jaar lang woont ze als au pair in bij een gezin met twee kindjes van vier en eentje van vijf. “Ik wil mezelf beter leren kennen.”

Op haar afscheidsfeestje in Slijpe, een paar dagen voor de grote oversteek, kampte Anouk met kriebels in de buik. ” Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar ik hoop dat het een beetje zoals in de Amerikaanse films zal zijn. Ik droom al van Amerika van toen ik klein was. Ik bekijk het als de start van het volwassen worden”, zei ze. “Ik ben er klaar voor, ik wil Amerika gaan ontdekken en kijken of ons beeld van dat land wel klopt.”

Anouk volgde de richting Sociaal Technische Wetenschappen aan het Sint-Godelieve College in Gistel. “Ik ben vorig jaar in juni afgestudeerd en weet eigenlijk nog niet wat ik met mijn leven wil aanvangen. Voor ik een keuze maak, wil ik er echt zeker van zijn dat ik de juiste beslissing neem. Daarvoor dient dit tussenjaar in de VS – dus ook om mezelf beter te leren kennen. Het zal sowieso een onvergetelijke ervaring worden, daar ben ik wel zeker van.”

Toen ze beslist had dat ze naar Amerika wou, snuisterde Anouk rond op het internet en kwam ze terecht op de site van ‘Cultural Care Au Pair’.

Misschien blijf ik daarna in de VS om verder te studeren, als het daar leuk is

“Ik wou eigenlijk eerst naar Los Angeles gaan, maar ik ben terechtgekomen in Atlanta (hoofdstad van de staat Georgia, in het zuidoosten van de VS, net boven Florida, red.). De organisatie plaats de jongeren in de typisch Amerikaanse dorpen en steden, meestal in de iets conservatievere staten zelfs. We worden opgevangen in het gastgezin als een volwaardig lid en leven een jaar lang zoals de familie.”

“De familie in kwestie en ik hebben al veel geviewchat en gebeld met elkaar. Zo te zien en te horen zijn het super lieve mensen. Ze zijn wreed ‘excited’. Het is een gezin met drie kinderen, twee van vier jaar en eentje van vijf jaar. De kinderen gaan nog niet naar school, ze beginnen pas in augustus.”

Eethuis en foodtruck

Het gastgezin heeft een restaurant in Atlanta. “Het restaurant heet ‘The Bru Pub’ en is gelegen in Midtown Atlanta. Hun huis ligt aan een meer op twintig minuten rijden van Atlanta. Ik krijg er mijn eigen auto. Daarom kon ik pas vertrekken nadat ik mijn rijbewijs had behaald.” Het gastgezin heeft ook een foodtruck waarmee het naar muziekfestivals langs de East Coast trekt. Anouk moet dan mee, om voor de kinderen te zorgen. “Als ik arriveer, is er al meteen een muziekfestival in Charleston, in de staat South Carolina, en dan is er ook een in de staat Tennessee waar ik mee naartoe moet, maar er zijn er nog veel waar ik geen weet van heb.”

“Ik ben twee dagen in de week vrij. Hoogstwaarschijnlijk zal ik de meeste vrije dagen in het weekend hebben. Naast kost en inwoon krijg ik 195 dollar per week (zowat 180 euro, red.). In juli gaan we voor twee weken op vakantie naar Hawaï, met de hele familie.”

“Nu, ik hoop nog meer van Amerika te zien”, zegt Anouk. “Als mijn moeder komt, zouden we naar New York gaan, en ik hoop mijn vader te overtuigen om naar Los Angeles of Mexico te reizen. En als ik dan terug naar België kom, zou ik graag willen gaan studeren. Tenzij, natuurlijk, ik in in de States verder studeer, maar dat hangt af van hoe leuk het daar is.” (PG)