Anoniem protest tegen nieuw oorlogsmuseum in Ieper, maar inrichters niet onder de indruk

Op Facebook gaat de groep ‘Ieper Leefbaar’ in het verweer tegen de plannen van het War Heritage Institute om een oorlogsmuseum met legervoertuigen in te richten in een deel van de legerkazerne. De klagers vrezen onder meer dat de tanks voor geluidsoverlast zullen zorgen. Franky Bostyn, adjunct-directeur van het War Heritage Institute, is niet onder de indruk.

De Facebookgroep Ieper Leefbaar werd opgericht op 4 februari en wordt beheerd door een zekere Wim Thijs, al heeft het er alle schijn van dat dat een fictieve naam is. De beheerder en zijn medestanders willen immers anoniem blijven “aangezien we dicht betrokken zijn bij de betreffende instanties”, klinkt het bij navraag. Voorlopig blijft het succes van de Facebookgroep beperkt tot een 90-tal volgers.

Trillingen

De initiatiefnemer omschrijft Ieper Leefbaar als een groep opgesteld door enkele mensen die zich zorgen maken over de gevolgen van de komst van het War Heritage Institute. “Op de eerste plaats is het probleem dat het War Heritage Institute demonstraties met tanks en andere voertuigen wil geven op een terrein op ongeveer 50 meter van de omliggende woonwijken. De mensen van Ter Olmen, de Kemmelseweg, Sint-Omerlaan, Bijlanderpad, Hommelhofstraat, Rijselsepoort en omstreken zijn totaal niet op de hoogte gebracht van deze plannen. Enkele cijfers: een Leopard-tank weegt 40 ton en produceert ongeveer 115 decibel. Om nog maar te zwijgen over de trillingen en het fijnstof dat geproduceerd wordt door motoren uit de jaren zestig.”

Eigenlijk willen we tonen hoe oorlogen in elkaar zitten

Niet alleen de mogelijke geluidsoverlast is een doorn in het oog van ‘Ieper Leefbaar’. “Een Koude Oorlogmuseum zou totaal misstaan in een stad zoals Ieper die herdenking en vrede uitstraalt door de verschillende musea en monumenten en zeker ook de vele evenementen die bijvoorbeeld het In Flanders Fields Museum organiseert. De mensen van het museum staan trouwens ook weigerachtig tegenover de plannen van het WHI maar nemen voorlopig een afwachtende houding aan omdat er nog niets officieel vaststaat. Maar de plannen zijn al lopende en de eerste voertuigen zijn ook al gearriveerd op de kazerne.”

Wat wil Ieper Leefbaar dan wel op de site van de legerkazerne? “Het liefst van al zouden we een project zien dat meer aanleunt bij de thema’s van de stad, zijnde herdenking en vrede, en dat de Strategische Spie, zoals uitgeschreven door de stad, Ieper meer aanvult. De collectie van het WHI kan perfect blijven waar ze nu staat in Gunfire Museum in Brasschaat, mits een investering die in het niets valt bij de ongeveer 10 miljoen euro die het WHI zoekt bij privé-investeerders voor het project in Ieper. De plannen van het WHI om alle voertuigen van de collectie binnen te plaatsen, kunnen trouwens in de kazerne van Ieper niet gerealiseerd worden aangezien de oppervlakte ontoereikend is.”

Burgemeester

Acties of petities moeten we voorlopig niet verwachten. “Onze hoofdzaak nu is om de mensen te informeren, iets dat nog niet gebeurd is. Ook zouden we de burgemeester van Ieper nog willen contacteren, want alhoewel ze op de hoogte is van de komst van het WHI denken we dat ze niet helemaal op de hoogte is van de volledige plannen en hun overlast voor de omwonenden.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) wijst erop dat de site geen eigendom is van de stad. “De invulling ervan ligt in handen van de militaire overheid, binnen de contouren van de geldende bestemming uiteraard”, aldus Talpe. “We vernamen inderdaad dat er enige onrust is over de plannen zowel naar de omgeving toe als de bezorgdheid rond de verzoenbaarheid met onze vredesmissie. Het spreekt voor zich dat we dat niet aan de kant schuiven en verder willen onderzoeken. Maandag bespreken we dat binnen het schepencollege. Ik zal alvast voorstellen om vanuit de stad een schrijven te richten aan de minister van Defensie zodat we eerst en vooral meer duidelijkheid krijgen over de plannen en de potentiële impact op de omgeving. Daarin zullen we uiteraard ook wijzen op het engagement van Ieper als vredesstad.”

Ieperling Franky Bosyn is adjunct-directeur van het War Heritage Institute. © TOGH

Ieperling Franky Bostyn is adjunct-directeur van het War Heritage Institute en een van de trekkers van het project. “Het is een anonieme groep die amper volgers heeft. Wat is de waarde daarvan?”, vraagt hij zich af. “Wij zijn altijd bereid om in dialoog te gaan. Maar zonder vooraf de betrokkenen te contacteren zomaar een groepje beginnen op sociale media, daar hecht ik niet zo veel waarde aan. Dan moet je jezelf minstens bekendmaken als je op een zeker niveau wil spreken.”

Relevant

“We zijn momenteel bezig met het uitwerken van het concept en zitten nog in een veel te vroeg stadium om exact te zeggen wat we daar gaan doen”, vervolgt Franky Bostyn. “Het is dus nog heel prematuur. Het zal nog zeker enkele maanden duren. Daarna zullen we zeker communiceren met het stadsbestuur en in een later stadium met alle andere belanghebbenden in dialoog gaan. Trouwens, die site is militair domein. Er zijn daar altijd militaire activiteiten geweest en het zal ook een militair domein blijven. Al kan ik wel al zeggen dat we ook sterk zullen inzetten op de groenomgeving, zachte recreatie, hernieuwbare energie… Het zal ook iets heel moderns en hedendaags zijn.”

Bij de gevreesde geluidsoverlast heeft Franky Bostyn zo zijn bedenkingen. “De aangehaalde 115 decibel is die van een tank die een 105 mm kanon afvuurt. Ik denk dus dat de initiatiefnemer wat beter moet googelen.” Ook met de opmerking dat het museum niet past bij vredesstad Ieper is Franky Bostyn het niet eens. “Wat wij willen doen, is een museum brengen over de moderne conflicten en dat begint met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daarna is het iets onbekender. Je kan je afvragen of dat wel relevant is, maar als je kijkt naar de huidige toestand dan kan je alleen maar vaststellen dat het vandaag heel erg relevant is. Eigenlijk willen we tonen hoe oorlogen in elkaar zitten. Wat zijn de mechanismen daarachter? Vrede is een groot woord, maar is nooit definitief verworven. Dat vrede iets is dat we moeten koesteren, is ook wel een boodschap die we daar willen geven”, besluit Franky Bostyn.