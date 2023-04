Anny en Bart fietsen dwars door België

Ook dit jaar rijden Anny Lepla (Dikkebus) en Bart Dequidt (Kemmel) de fietstocht Dwars door België. Dat is een organisatie van Broederlijk Delen, ten voordele van de derde wereld. Je kunt het duo sponsoren voor hun rit van 400 kilometer.

Dwars door België wordt gereden in het Pinksterweekend (28 mei) en wordt georganiseerd door Broederlijk Delen om fondsen in te zamelen voor haar werking in de partnerlanden in de derde wereld. Ook dit jaar is het de bedoeling om te fietsen van Meerseldreef (het meest noordelijke punt van België) naar Torgny (het meest zuidelijke).

500 euro

“Dat is 400 kilometer. We worden logistiek ondersteund door Camino Loco en vrijwilligers van Broederlijk Delen, met bagagevervoer, bevoorrading, en pechverhelping indien nodig. De kosten voor overnachting en bevoorrading betalen we zelf. Broederlijk Delen verwacht van ons dat we per deelnemer 500 euro sponsorgeld inzamelen”, zeggen Anny en Bart, die in de voorbije tien jaar meer dan eens aan de fietstocht hebben deelgenomen. “We fietsen nog altijd graag en Broederlijk Delen doet nog altijd veel goed werk voor mensen die het financieel moeilijker hebben. Daarom willen we opnieuw onze schouders onder die werking en onze voeten op de pedalen zetten.”

Wie Anny en Bart financieel wil steunen, kan dat via de steunknop op hun teampagina op de website www.dwarsdoorbelgie.be. Er kan ook een bedrag overgeschreven worden op BE13 0000 1171 1839, met vermelding van deze gestructureerde mededeling: +++310/0000/26661+++. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. (MDN)