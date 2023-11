‘Anno 1465’ op domein Raversyde voor twee jaar dicht

‘Anno 1465’, de gereconstrueerde site van het Middeleeuwse vissersdorp Walraversyde, gaat voor zeker twee jaar dicht omwille van de al eerder geplande herschikking en renovatie van dit gedeelte van het provinciedomein Atlantikwall Raversyde.

‘Anno 1465’ situeert zich tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de Duinenweg. Bij de uitbouw tot openluchtmuseum met twee kustbatterijen uit Wereldoorlog I en II, gelegen in het voormalige Domein van prins Karel, deed de Vlaamse overheid met steun van de provincie ook grootschalig archeologisch onderzoek naar de restanten van het vissersdorp Walraversyde. Dit vissersdorp ontwikkelde zich na de stormvloed in 1394 op die locatie tot een welvarende vissersgemeenschap. De reconstructie van een viertal huizen en de uitbouw van een aanpalend museum gaven de bezoeker een duidelijke zicht op het belang van zo’n dorpsgemeenschap.

Middeleeuws verhaal

Coördinator-conservator van het provinciedomein Mathieu de Meyer licht de plannen voor de volgende jaren kort toe. “Rondom het bestaande museumgebouw met bureauruimte aan de openbare parking worden drie nieuwe gebouwen ruimtelijk en in architecturale eenheid gelinkt aan het bestaande gebouw. Die backoffice zal respectievelijk dienst doen als depot voor de collectiestukken, als atelierruimte voor het onderhoud en als vrij toegankelijke scenografische ruimte waar het verhaal zal verteld worden van het middeleeuwse vissersdorp. Er komt ook een nieuw pad van de parking tot aan de toegang van de Atlantikwall, dwars door de opgravingssite en langs de middeleeuwse huisjes. Inclusief een nieuwe aanleg van de buitenomgeving en vrij toegankelijk voor iedereen”, aldus Mathieu de Meyer.

“Dit project wordt gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen. In een volgende fase wordt het middeleeuwse verhaal gevisualiseerd in het landschap zelf en dit met Europese steun. De eerste fase van de werken zal op zijn minst twee jaar in beslag nemen en dan is Anno 1465 niet te bezoeken.”

Het volledige provinciedomein sluit op 11 november nadat het in 2023 ruim 90.000 bezoekers mocht ontvangen. De deuren gaan weer open op 9 maart 2024.