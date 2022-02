Annick Verbeke wil met The Art of Life mensen coachen: “Mensen weer in contact brengen met hun intuïtie”

Recent kan je in Pervijze, bij The Art of Life, het bedrijf van lifecoach Annick Verbeke (57), zowel voor esoterische astrologie en healing als voor energetisch schilderwerk terecht.

“De esoterische astrologie is totaal anders dan de westerse astrologie. Esoterische astrologie is de astrologie van de ziel.”

“Eigenlijk doe ik drie zaken: esoterische astrologie waarbij ik een geboortekaart maak. Dat kan bijvoorbeeld ook voor een geboortegeschenk volledig met de hand uitgeschreven zijn”, legt Annick uit. “Daarna kan ik de mensen daar verder in begeleiden.”

“Daarnaast is er de healing: cranio sacrale healing en quantum touch healing, waarbij technieken worden aangeleerd om aan zelfgenezing te doen en waarbij ik de mensen verder doorheen het leven help aan de hand van de geboorteplaats, datum en uur en het energetisch schilderwerk dat wordt gemaakt op basis van intuïtieve en abstracte kunstwerken op maat en met kristallen.”

Holistisch coachen

“The Art of Life is in zijn geheel het holistische coachen van mensen, het weer in contact brengen met je intuïtie en gebaseerd op jezelf als eenheid, de eenheid van lichaam, ziel en geest.”

“Iedereen met vragen over zichzelf, relaties, doelstellingen, creativiteit, ondernemerschap en dergelijke meer zijn van harte welkom en dat geldt voor zowel kinderen, adolescenten als volwassenen.”

The Art of Life is de grote passie van Annick en daardoor blijft ze ook verder studeren. “De esoterische astrologie omvat de evolutie van het heelal, reïncarnatie en de realiteit van de ziel. Velen noemen dit het hogere bewustzijn. Een hoger bewustzijn waarbij men streeft naar eenheid en zelfrealisatie.”

Verder bijscholen

“Hierbij is het doel het steunen van humanitaire doeleinden zoals daar zijn het bijdragen aan het grotere geheel, de mensheid in het algemeen.”

“Ik blijf mij verder bijscholen in esoterische astrologie via een buitenlands gespecialiseerd instituut en ik laat me ook ondersteunen daarin”, aldus Annick. “Ik werk ontzettend graag met mensen, er is niets mooier dan terug een sprankel, een beetje zon in de ogen van iemand te zien.”

Een afspraak maken bij The Art of Life kan via 0498 25 41 61 en via www.coachartoflife.com.