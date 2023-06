Annick Vanderspurt legt in Torhout eed als schepen af

Maandagavond bij het begin van de Torhoutse gemeenteraadszitting heeft Annick Vanderspurt (51) de eed afgelegd als schepen. Ze volgt vanaf 1 juli in die functie partijgenote Rita Dewulf (61) op, zoals afgesproken bij de start van de politieke legislatuur.

Rita, die in totaal tien en een half jaar schepen is geweest, blijft lid van de gemeenteraad en is niet van plan om met haar politieke activiteiten te stoppen. Als de kiezer zijn fiat geeft, wil ze na de lokale verkiezingen van oktober 2014 een prominente rol in het stadsbestuur blijven vervullen.

Gewijzigde bevoegdheden

Annick, die in de Ruddervoordestraat woont, krijgt Feestelijkheden, Volksgezondheid, Kinderopvang, Seniorenbeleid en Brandweer in portefeuille. Ze neemt Feestelijkheden over van burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). Twee bevoegdheden van Rita Dewulf, met name Sport en Omgevingsvergunningen, komen in handen van schepen Joost Cuvelier (CD&V), die op zijn beurt Onderwijs doorschuift naar schepen Lieselotte Denolf (CD&V).

“Voor mij is de sociale omgang erg belangrijk”, zegt nieuwe schepen Annick Vanderspurt. “Ik zal mijn uiterste best doen voor de hele bevolking. Iedereen telt voor mij mee.”

Annick is gemeenteraadslid sinds begin 2007. Voorheen is ze van 2001 tot en met 2006 OCMW-raadslid geweest. Van juni 2016 tot en met 2018 mocht ze al twee en een half jaar van het schepenambt proeven.