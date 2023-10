Annemie Geryl met pensioen bij Roularta

Roularta Media Group nam afscheid van Annemie Geryl.

Annemie, die afkomstig is uit Oostduinkerke, kwam in 1987 binnen in de firma en werkte op de abonnementendienst en de klantendienst. Na meer dan twintig jaar in deze kantoorjob wilde ze wel eens iets anders in haar leven. Ze werd reisleidster in Fuerteventura, waar ze naderhand ook ging wonen.

Toen de coronapandemie toesloeg, besloot ze weer naar België te komen. Ze solliciteerde opnieuw bij Roularta en werd weer aangenomen. Hoewel ze goed haar draai vindt in Roeselare, in de buurt van haar twee kinderen en vier kleinkinderen, kriebelt het toch wel om weer richting Canarische Eilanden te reizen nu ze met pensioen is. (JR)